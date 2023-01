Evaluna sacó a la luz toda su sensualidad con un bikini rosa que causó sensación

Evaluna Montaner confirmó la tendencia en bikinis que se impone en este 2023. Recuperando su bella figura después de haber dado a luz a su pequeña Índigo en abril del año pasado, la cantante regresó con todo y se animó a lucir un traje de baño que estiliza su físico.

El primer cambio de look de Evaluna desde que se convirtió en mamá de la pequeña hija que tiene con Camilo Etcheverry llegó en septiembre del año pasado, cuando se dejó ver con un color de pelo cobrizo en sus redes sociales, una mezcla entre el castaño rojizo y el borgoña.

No obstante, había una cuestión mucho más profunda para Evaluna, que desde lo personal entendía que su cuerpo se transformó con el embarazo de Índigo. La propia joven de 25 años lo relató en sus redes sociales, como parte de una reflexión que le dejó esta experiencia.

“Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente”, comenzó explicando la cantante. A su vez, en ese mismo posteo destacó que con el tiempo logró hacer las paces con su físico. “Lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer”, dijo de su cuerpo.

Ahora, nueve meses después de haber dado a luz y en medio de sus vacaciones veraniegas, Evaluna decidió subir a su en su cuenta de Instagram una serie de retratos disfrutando de su tiempo bajo el sol y mostrando el cambio físico que logró en este tiempo.

En dicha secuencia de imágenes se dejó ver con un bikini rosado, así como un short rojo con morado. Completó su look llevando un pañuelo estampado color verde atado en su cabeza, además de mostrar dentro de su carrete de fotos un sexy tatuaje en sus caderas que dice "I love me" ("Me amo").

El bikini rosa de Evaluna Montaner.

Se trata de un modelo de corte clásico, de triángulo, en color fucsia con un estampado que mezcla las distintas tonalidades del color. El bañador de Evaluna pertenece a una marca conocida para ella: My Happy de Stefi Roitman, su cuñada y la esposa de su hermano Ricky Montaner.

Como previamente se mencionó, la venezolana optó por combinar la parte baja de su atuendo con unos shorts de boxeo en colores rojo y morado, lo que le dio tinte a un look súper relajado. El bikini rosa de Evaluna Montaner.