El cambio de look de Salma Hayek que la ha rejuvenecido

Salma Hayek es una de las celebridades más reconocidas del ambiente artístico, ya que desde hace décadas viven triunfando en todos los proyectos en los que está involucrada. Su nombre es sinónimo de éxito, talento y belleza, y sin lugar a dudas siempre marca tendencia con los looks que muestra tanto en su vida diaria como en la alfombra roja o eventos importantes.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de Hollywood sorprendió a sus fans con un cambio de look que la ha hecho rejuvenecer. Y es que Salma suele llevar el cabello de un mediano largor, pero ahora se mostró aspecto físico que la hace lucir más joven que nunca.

La mexicana compartió una imagen donde luce una larga cabellera con una cola que le llega a la altura de la cintura, algo que sus fans no están acostumbrados a ver.

A sus 56 años, Salma es una de las mujeres más atractivas de la industria del espectáculo, y con este cambio de look que estuvo a cargo de la estilista Jennifer Yepez, se ve más joven que nunca. La actriz presumió de unas extensiones que no se sabe bien si son permanentes o parte de una campaña publicitaria. Lo cierto es que la celebridad luce muy hermosa. Asimismo, la protagonista de "Eternals" acompañó el look con un maquillaje donde se destacan sus labios rojos y una bata blanca.