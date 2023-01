Crecen los rumores de separación luego de que Gerard Piqué y Clara Chía ya no viven juntos

Ante el fuerte rumor de separación entre la pareja más cuestionada del momento por la canción "Session #53" de Shakira junto a Bizzarap, la conductora del segmento de Sin Rollo del show de las mañanas de Univision, Marcela Sarmiento, confirmó que la crisis entre Piqué y Chía es una realidad y que la chica de 23 años se habría mudado a la casa de sus padres para tener un poco de calma.

Desde que se hizo público que Piqué tenía un romance exmatrimonial, la vida del exfutbolista se ha convertido en un completo infierno. Lleva meses viviendo en el ojo del huracán de la prensa y viene sorteando la multitud de paparazzi que lo atosigan constantemente, tanto a él como a su pareja, Clara Chía.

Sin ir más lejos, después de que salió la canción de Shakira donde hace referencia a ella de una manera bastante despectiva, todo habría tomado una dimensión más grave para Chía y algunos sostienen que la estaría pasando muy mal.

Según Sarmiento, el tema de Shakira habría superado los límites de Clara Chía y la letra estaría provocando conflictos irremediables entre la pareja. Aunque siguen su romance, la joven habría preferido tomar un poco de aire y se habría mudado a la casa de sus padres para alejarse de la prensa mediática y del entorno de Gerard Piqué.

Por otro lado, esta teoría de Sarmiento se suma a lo que hace unos días comentó la periodista española Laura Fa en su programa Mamarazzi:

aseguró que la frase “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques“, sería la frutilla del postre que habría detonado la decisión de Clara Chía de irse de la casa que comparte junto a Piqué.

Clara Chía y Gerard Piqué estarían enfrentando fuertes rumores de separación luego de la provocativa letra del nuevo tema de Shakira.

Lo cierto es que toda esta ola de rumores de separación, ciertas o no, le han sentado muy bien a Shakira con la letra del tema: "las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

El video ya lleva más de 151 millones de visualizaciones en YouTube y estaría facturando más de 20 mil dólares por minuto.