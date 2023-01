Carmen Villalobos es el crush de un famoso cantante

Desde que comenzó su carrera artística, Carmen Villalobos se destaca en la pequeña pantalla como una de las intérpretes más talentosas y aclamadas por la audiencia. En más de una oportunidad, demostró que nació para lucirse frente a las cámaras y para darle vida a diferentes personajes.

Así se convirtió en la estrella principal de muchas series de televisión, con las cuales enamoró a la audiencia y también a muchas celebridades. Curiosamente, un famoso cantante de reguetón reveló que la actriz es su crush desde hace muchos años. ¡Descubre de quién estamos hablando!

Carmen Villalobos y el cantante que está fascinado con ella / fuente: instagram - cvillaloboss

Carmen Villalobos conquistó el corazón de un popular cantante

En una entrevista, un famoso intérprete reveló que se siente atraído por la actriz. ¿De quién se trata? Nada más, ni nada menos que de Rauw Alejando. La estrella que no para de triunfar en la industria musical y que se encuentra en pareja con Rosalía, quedó maravillado con Carmen Villalobos desde la primera vez que la vio en la televisión.

Debido a que está viviendo su mejor momento profesional y no para de lanzar canciones que se convierten en imparables éxitos, el cantante estuvo presente en una edición de Premios Tu Música. Allí tuvo la oportunidad de cruzarse por primera vez con la actriz, y no dudó en relatar cómo fue este suceso.

“Es mi crush desde que yo era pequeño. Cuando la vi dije '¡OMG, es Carmen Villalobos!'. Me acerqué y le pedí una foto, fue muy dulce conmigo. Luego cuando subí la foto a Instagram, también le dio like“, comentó la estrella durante una entrevista.

De la misma forma que él está encantado con la belleza de la actriz, la protagonista de “Hasta que la plata nos separe“ también lo está con la música del cantante. A fines del 2022, la estrella utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que estaba obsesionada con una de las canciones de Rauw Alejandro.

Se trataba de "Punto 40", la cual canta junto a Baby Rasta y se convirtió en un éxito en diferentes países. En el video que publicó la actriz, se la puede ver en una estación de gasolina mientras baila al ritmo de dicho tema musical. Sin lugar a duda, sus movimientos sensuales llamaron la atención de todos sus seguidores.

“Tengo demasiado pegada esta canción. Pero no me maten por favor (solo lo ensayé 1 vez). No saben la pena que me dio bailar en la calle. Cómo me gustas LA”, escribió Carmen Villalobos en la descripción del viral posteo.

Además de recibir comentarios de sus millones de seguidores, la publicación de la estrella también fue comentada por Rauw. El cantante le envío una carita con la lengua afuera y haciendo guiño, además de tres corazones azules.