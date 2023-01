Shaila Dúrcal defiende a Gerard Piqué y critica a Shakira

Desde que se lanzó la nueva canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap, las opiniones se dividieron entre los que están a favor y en contra de la acción tomada por la colombiana. Es así que ahora, la cantante española Shaila Dúrcal criticó fuertemente el nuevo hit y al parecer se puso la camiseta del “team Piqué”.

En una reciente entrevista para la televisión española, le cuestionaron a la hija de Rocío Dúrcal sobre el nuevo tema que le dedicó Shakira a a su ex pareja y padre de sus hijos Sasha y Milan. La artista, se deshizo en halagos para el ex futbolista de FC Barcelona. "Me ha caído bien lo del Twingo", dijo sobre el auto en el que Gerard Piqué ha sido visto manejando.

Shaila Dúrcal defendió a Piqué y criticó a Shakira.

"He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar", expresó Shaila.

Shaila Dúrcal expresó que no le gusta la canción de Shakira

Shaila cree que Shakira se pasó de la raya con el nuevo tema lanzado junto a Bizarrap. "Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto. A mí personalmente no me gusta", afirmó la artista española.