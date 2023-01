Este es el motivo por el que Lily Collins superó a Jenna Ortega

Hay que reconocer que Netflix estrenó en su plataforma las dos series más vistas de 2022 y de las que aún se esperan más temporadas. Estamos hablando de Emily In Paris que tiene de protagonista a Lily Collins y de Merlina interpretada por Jenna Ortega. Sin embargo, según los últimos reportes, se detecto que una de ellas superó ampliamente a la otra en un ítem particular que no pasa para nada desapercibido. Enterate de qué se trata.

Con el estreno de Merlina, Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más importantes e icónicas de Netflix. Esto se debe a que la serie, creada por Tim Burton y donde ella interpretó a la protagonista, llegó a ser una sensación mundial. Además, claro, su gran trabajo ha sorprendido a los fanáticos quienes quedaron encantados.

De hecho hay que recordar que Merlina ya es una de las series más vistas en la historia de la plataforma debido a a que en los primeros 28 días desde su lanzamiento cosechó un total de 1.237.150.000 horas vistas. Tal es así que Netflix no dudó en renovarla y, por eso, Jenna Ortega regresará con este personaje.

Sin embargo, más allá del furor que generó Merlina alrededor del mundo y del éxito que sigue teniendo, la realidad es que Jenna Ortega no ha podido superar a algunas de las actrices más conocidas de Netflix. Entre ellas se encuentra Lily Collins, quien la ha destronado, aunque no debido a las ficciones que ambas protagonizan.

Lily Collins superó a Jenna Ortega en lo recaudado por su labor en la tercera temporada de Emily in Paris.

Por más de que Merlina es una de las producciones más vistas de Netflix, quien más años tiene en la industria trabajando como actriz es Lily Collins. Y, por lo visto, esto es lo que le ha jugado a favor a la protagonista de Emily in Paris quien, en realidad, ganó mucho más salario por la tercera temporada de su tira que Jenna Ortega en la primera parte.

Según ha trascendido en las últimas semanas, Lily Collins se lleva, por la serie de Netflix, un total de 25 millones de dólares. Es decir, esto indica que por cada episodio recibe 300 mil dólares, lo que deriva en 3 millones de dólares por temporada. Sin dudas una suma acorde no sólo para los años que lleva trabajando, sino también para su increíble labor en esta creación en particular.

Por su parte, Jenna Ortega, ha ganado por su interpretación de Merlina entre 20 y 60 mil dólares por capítulo. Estos números indican que obtuvo un máximo de 480 mil dólares por la primera edición de la producción. Aún así con el furor que ha conseguido tan solo en 28 días es probable que en la segunda parte ya se convierta en una de las actrices mejores pagadas de la plataforma.