Cuál es la situación sentimental de Pedro Pascal

La mayoría conoció su labor en Game of Thrones y su papel contundente en la serie Narcos, pero luego de sus trabajos increíbles en The Mandalorian y ahora en The last of us, se ganó el cariño definitivo de la audiencia. Ahora que Pedro Pascal es la sensación del momento, el fandom quiere saber un poco más de su vida privada ya que intenta mantenerla al máximo resguardo, como muchos actores que prefieren no exponerla a los flashes cegadores de las cámaras. Te contamos un poco más del artista chileno y cuál es su situación sentimental.

En el caso de Pedro Pascal una de las curiosidades más importantes por parte de los fanáticos tiene que ver con el hecho de si está casado o en pareja. La respuesta, para fortuna de quienes sueñan con cruzarlo en sus vidas, es negativa. Pedro Pascal no solo no es padre sino que tampoco tiene una pareja conocida. Hasta ahora, todo lo que tenga que ver con relaciones de familia solo se han visto en pantalla. Muchos de ellos, elegidos por él porque le “viene interesando mucho explorar esos vínculos familiares”, según contó en una entrevista con Yahoo!.

En uno de los desafíos virales de Vanity Fair, el actor de The Mandalorian se sometió a un detector de mentiras en donde habló de su estatus de “galán”. Allí reconoció que uno de sus placeres culpables es buscar las páginas de fans en su nombre para ver qué dicen y opinan sobre él los usuarios de las redes sociales y disfruta de engordar un poquito el ego con los halagos de la gente que lo admira.

Una de las películas más importantes que se viene para Pedro Pascal será Extraña forma de vida. Se trata de una producción que encabezará junto a Ethan Hawke y que dirigirá Pedro Almodóvar. La historia se centra en Silva, un pistolero que cruza el desierto para encontrarse con un viejo amigo llamado Jake, que ahora es sheriff del pueblo. Antes trabajaron como pistoleros en sociedad, pero hubo una relación más fuerte que los unió.