Adamari López: “soy team Shakira”

Sin lugar a dudas la última canción lanzada por Shakira sigue provocando la reacción de usuarios y famosos, y a una semana de su estreno continúa siendo titular de los principales medios de comunicación de todo el mundo. Es así que Adamari López, a pesar de haber dado ya su opinión al respecto del tema en su programa “Hoy día” de Telemundo, hace unos días atrás profundizó más sobre el asunto a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

"Leyendo las cosas que me escriben me ha llamado muchísimo la atención porque ustedes saben que lo que ha estado quizás en tendencia, en boca de todos, es la canción que Shakira le escribió junto con Bizarrap a su expareja y muchos de ustedes me escucharon comentar sobre la canción y me hicieron muchísimas preguntas y entonces quería también contestar un poquito de esas preguntas que ustedes me han hecho", dijo la conductora.

A través de una transmisión en vivo Adamari López profundizó sobre el nuevo tema de Shakira.

Adamari López reconoció ante sus seguidores que estaban prendidos a su transmisión que se siente identificada como mujer con la artista colombiana. "Me están preguntando si soy team Shakira pues por supuesto que soy team Shakira, como mujer me identifico con ella, me encanta su música, en muchas ocasiones que he cantado sus temas, me hacen bailar, me hacen feliz, me hacen reír, me han hecho llorar, me han hecho pensar y este tema con Bizarrap no es la excepción", expresó la mamá de Alaïa.

"Creo que todas en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una dificultad o por una desilusión amorosa y pues nos sentimos identificadas cuando una mujer pasa por una situación difícil y vemos a lo mejor similitudes de cosas que nos han pasado a nosotros, no tiene que ser en el momento, sino situaciones que nos han pasado”, continuó Adamari.

Adamari López se siente identificada como mujer con Shakira.

Luego de una interrupción provocada por la pequeña Alaïa, la querida conductora retomó la conversación con sus seguidores. "Bueno pues les contaba que sí, que soy team Shakira y que de alguna manera me alegra que haya sacado un tema. A eso es a lo que ella se dedica a la música y ese es su trabajo, así que me parece muy bien que a través de la música pueda sacar todas esas emociones, todo lo que ha vivido y pues bueno para eso es la música, para que uno se sienta identificado o no y pueda cantarla a todo pulmón con su cantante favorita, así que pues por eso me siento identificada y soy team Shakira", finalizó la ex pareja de Toni Costa.