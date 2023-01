¿A quién le dedicó Chiquis Rivera su explosiva nueva canción?

Luego de que Shakira haya lanzado la “Session #53” con colaboración del productor Bizarrap, Chiquis Rivera celebró lo hecho por la colombiana de quien se declaró fanática. Y es que el nuevo hit de la mamá de Sasha y Milan causó furor en todo el mundo y dejó en claro que la intérprete de “Monotonía” tenía muchas cosas guardadas sobre su ex pareja Gerard Piqué, y utilizó la canción para desahogarse y de paso también tirarle algunas frases a la actual novia del futbolista, Clara Chía. Ahora, es la hija de Jenni Rivera la que sorprendió a todos con la letra de su nueva y explosiva canción, llamada “Porque soy abeja reina”.

"Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Creen que pueden tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta. Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra", dice un fragmento de la nueva canción de Chiquis.

¿A quién dedica Chiqui Rivera su nuevo y explosivo tema?

Otra de las estrofas del tema parece ser dirigida a algunos miembros de su familia, por lo que la letra causó polémica. "Hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena, que te roban la miel y parece que nunca se llenan. Pero yo voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie, les dolió saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre", dice la letra.

Chiquis ha tenido desacuerdos con su tía Rosie Rivera y su tío Juan Rivera, por lo que podría estar dedicada algunas frases de este explosivo nuevo tema de la cantante. "¿Y cómo te quedó el saco? ¡A la pura medida?", se pregunta la artista en su nueva canción.

Al parecer Chiquis se inspiró en algunos integrantes de su familia para componer su nueva canción.

La opinión de Chiquis sobre Shakira

Chiquis se ve reflejada y muy influenciada por Shakira, a quien sigue desde la adolescencia. "Es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija. La amo desde los 14 años cuando fui a su primer concierto", declaró Chiquis a diversos medios de comunicación.

Asimismo, cabe recordar que Chiquis no tuvo filtros al referirse sobre Gerad Piqué y su separación de la colombiana. "O sea que tonto", dijo la mexicana sobre el español.

Así también, Chiquis cree que Shakira está mejor desde que está sola. "La veo mejor así que eso me hace feliz. Ha sufrido y yo sé lo que es eso pero después de una caída así uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor. Le regresó el brillo a los ojos, me imagino que todavía ha de tener dolor porque eso no se quita de un día para otro. Es dura, cuesta, pero ya la veo mejor", opinó Chiquis Rivera.