Un hombre intentó entrar a la casa de Billie Eilish en reiteradas ocasiones y tiene asustada a su familia

No es la primera vez que Billie Eilish recibe esta clase de hostigamiento de desconocidos o fanáticos. En 2020 la policía capturó a un hombre enmascarado que se estaba trepando por la pared para ingresar a la fuerza a la propiedad de la cantante. Ahora sucede lo mismo con otro sujeto que se hace llamar Christopher Anderson a quien ya denunciaron al menos cinco veces, por lo que la artista se vio obligada a pedir una orden de alejamiento para preservar su seguridad y la de toda su familia.

A principios de enero, la familia de la cantante Billie Eilish vivió uno de los momentos más espeluznantes de su vida cuando un hombre, que responde al nombre de Christopher Anderson, trató de entrar en su casa californiana. De acuerdo con el papá de la artista, Patrick O'Connell, el individuo trató de ir un paso más allá en su estrategia de acoso que llevaba desplegando contra ellos desde el pasado mes de diciembre, ya que se le había visto anteriormente merodeando en los alrededores de la propiedad.

Billie Eilish se vio obligada a pedir una orden de alejamiento para un hombre que quiso entrar en su casa en más de una oportunidad.

Según la información a la que tuvo acceso el portal de noticias TMZ, la intérprete de 21 años decidió emprender acciones legales, solicitando al juez que dicte una orden de alejamiento temporal contra el intruso. Los documentos que han facilitado los abogados de la estrella señalan que su familia tuvo que llamar a la policía hasta en cinco ocasiones, incluyendo el último de los incidentes mencionados, y que semejante nivel de hostigamiento les ha generado a todos "elevados niveles de ansiedad, miedo y angustia emocional".

Además, se dice que Anderson padece una obsesión insana y enfermiza con la cantante y que le ha enviado mensajes de amor donde le insiste en conocerla personalmente. Eilish afirma que ella y su familia llamaron a la policía cinco veces y presentaron varios informes, según TMZ.

Esta situación tiene en pánico a Billie Eilish y a su familia.

En cualquier caso, Billie solicitó protección para sí misma y para todos los miembros de su familia. Como se desprende del mismo informe, la artista no se atreve a poner un pie en la casa en la que creció junto a su hermano y colaborador Finneas O'Connell, en cuyo dormitorio ambos compusieron los temas de su aclamado debut discográfico, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

A principios de este mes, los policías respondieron al llamado después de recibir un informe de un aparente intruso escalando su cerca . Y en junio de 2020, Eilish recibió una orden de restricción de tres años contra un presunto acosador diferente, Prenell Rousseau, quien, según ella, apareció repetidamente en su casa de Los Ángeles.

No es la primera vez que un extraño intenta ingresar a la propiedad de Billie Eilish.

Los agentes que intervinieron en su arresto informaron de que el acosador se presentó en la zona ataviado con una máscara, antes de intentar saltar la verja que da acceso a la puerta principal de la casa.

La artista se vio obligada previamente a contratar a un guardia de seguridad para dormir en su sala después de que su dirección se filtró en línea, lo que provocó que un grupo de fanáticos apareciera fuera de su propiedad. “Fue realmente traumático”, le dijo a Rolling Stone en 2019. “Ya no me siento segura en mi casa, lo cual apesta. Yo amo mi casa. Me ha encantado la atención toda mi vida, pero no creo que nadie sepa qué es la fama en realidad”, agregó. “Porque si quería ser famoso, no era de este tipo”.