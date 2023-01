Danilo Carrera sobre su atractivo físico: “la gente te juzga”

En los últimos años, Danilo Carrera se ha convertido en uno de los galanes de telenovelas más cotizados del ambiente del espectáculo. En su doce años de trayectoria, el actor también ha incursionado como modelo, presentador y escritor, y si bien parece que su carrera se ha desarrollado en ascenso continuo, confesó que su atractivo físico le ha puesto muchos obstáculos.

"No tendría la carrera que tengo, si no me viera como veo. Al comienzo la gente te juzga, dice 'solo es una cara bonita'", dijo Danilo a los medios de comunicación.

Danilo Carrera tuvo que demostrar que no era solo una cara bonita.

Así fue que en cada proyecto que participó, Danilo tuvo que demostrar su talento y de esta manera poder hacerse de nombre y construir una carrera en base a su credibilidad y reconocimiento por su trabajo. "Después, cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen '¡ah!, puede actuar'. Después, cuando escribes dicen: '¡ah!, tiene talento, creatividad'", expresó el actor.

Si bien Danilo aseguró que los hombres sufren este tipo de cuestionamientos, es consciente que esto ocurre con más frecuencia en las mujeres, ya que la muchos creen que ellas logran llegar a un lugar gracias a sus bellezas físicas. "Sí pasa mucho. Creo que los hombres tenemos más ventaja en eso, creo que incluso a las mujeres les pasa más todavía", comentó el galán.

Gracias a su talento, Danilo Carrera logró triunfar en el mundo del espectáculo.

Cabe recordar que hace unas semanas atrás, Carrera anunció que se retiraría de las telenovelas, sin embargo, al parecer está replanteándose está decisión, ya que con el revuelo que causó esta noticia, sus fans y familiares le pidieron que continue haciendo melodramas. "Cuando vi todo lo que la gente me escribió de 'no te puedes retirar', sí siento una responsabilidad. Y ya mi abuelita me dijo '¿cómo que vas a dejar las novelas?'", dijo el actor.

Actualmente Danilo Carrera está protagonizando junto a Angelique Boyer, la telenovela “El amor invencible”, y habrá que esperar si la decisión del galán de retirarse, es definitiva o no.