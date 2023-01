Daniella Navarro sobre Shakira: “las infidelidades no son por cómo luces”

Luego del lanzamiento de la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap, el tema de las infidelidades a cobrado nuevamente relevancia, y es por ello que a través de sus redes sociales, Daniella Navarro envió un contundente mensaje a todas las mujeres.

Daniella instó a que las mujeres no se sientan culpables de su aspecto físico y se acepten como son. "Mis mujeres, las infidelidades no son por cómo luces, si no pregúntele a Shakira y JLo. El infiel es infiel por basura, desleal y bruto", expresó Navarro.

Daniella Navarro instó a las mujeres a aceptarse tal cual son.

En el último tiempo, Daniella Navarro fue cuestionada por haber aumentado de peso, y es por ello que la actriz ha decidido aceptarse como es y dejar de lado los prejuicios físicos. "Cada día aceptándome, respetándome, pero sobre todo valorándome. Les confieso que aún tengo un chino de inseguridades y complejos, y sí, muchos, infinitos errores que quiero mejorar, y créanme la vida me ha dado lecciones, cada día mis ojos valoran más lo que veo en el espejo. Me perdoné y perdoné", escribió en su cuenta de Instagram.

"Hoy me libero de complacer a los estándares de redes sociales, estaaaa soy yo y sí estoy trabajando en perder peso por mi salud y para mi, NO porque algunos me llamen gorda o por miedo que me sean infieles, soy más de lo que ven y eso es lo que estoy aprendiendo", remató Navarro.

Daniella Navarro decidió aceptar su cuerpo como es.

En más de una oportunidad Daniella Navarro creyó que su aspecto físico podría influir en su trabajo, pero ahora ha decidido ser como es. "Muchas veces temía montarme con sobrepeso por mi trabajo, pero mi talento no va de mi cuerpo y si los productores quieren mujeres flacas y bellas sin talento, eso abunda hahahhahaha. Mi talento es de nacimiento, mi disciplina es de años y mi amor por el arte es infinito, soy más que un cuerpo, rompamos standards", dijo la venezolana.

Como era de esperarse, sus fans reaccionaron a la publicación celebrando las palabras de Daniella. "Yo te veo muy bonita", "estás bellísimaaa, cuántas no desearían tener ese cuerpazo que tienes", "cuerpower" y "por eso te apoyo y te seguiré apoyando", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.