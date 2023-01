Cómo es la alimentación secreta de Dua Lipa para lucir perfecta

Dua Lipa es conocida como una de las cantantes más populares a nivel mundial. Convertida en toda una celebridad, no sólo se destaca por su música sino también por su profesionalismo y todo lo que enmarca el ser una verdadera figura. Entre varias condiciones que debe cumplir, se encuentra el estricto régimen alimenticio que lleva adelante.

Y es que además de destacarse con todos sus éxitos, Dua Lipa también se distingue por sus buenos hábitos alimenticios y cuidar de manera rigurosa la forma en la que desayuna, come y cena para así mantenerse siempre al tope.

Los secretos de Dua Lipa detrás de su privilegiada figura.

Su privilegiado físico de la británica no es cuestión de suerte, ya que se entrena diariamente y también practica una rigurosa dieta que le permite estar en forma los 365 días del año. ¿De qué hablamos? Del desayuno intermitente que hace.

La intérprete de éxitos como 'Don't Start Now' parece tener un gran secreto detrás de su espléndida figura y su abdomen plano. Fue así como recientemente en el podcast At your service contó algunos detalles.

Dua confesó que practicaba el ayuno intermitente como dieta, el cual es un régimen que invita a sus adeptos a reducir la ingesta de alimentos por prolongados periodos de tiempo con el fin de evitar lo que se conoce como picos de insulina. Según la explicación de la cantante, el dato sorprendente de esto es que deja de comer cerca de las 6 de la tarde.

Según la explicación, con esto la interrupción alimentaria no difiere con el horario principal de la comida y evitan tanto la retención de líquidos como la hinchazón por la mañana. La estrella toma esta medida ya que su metabolismo no es capaz de procesar alimentos a partir de ese horario. "No como nada desde las seis de la tarde. Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", destacó.

Además, Lipa confesó que su dieta se basa principalmente en frutas, verduras y pescado porque es rico en Omega 3. Pero más allá de estos alimentos y el ayuno que realiza, vale destacar que no se limita a la hora de comer y algunos de sus platos favoritos pertenecen a la comida albanesa.