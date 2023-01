Bella Ramsey, la actriz del momento, expresó abiertamente que siempre se sintió una persona sin género

Vimos a Bella Ramsey brillar en uno de los personajes que seguramente más vitoreamos y aplaudimos en la serie de HBO Max, Game of Thrones, y ahora con unos añitos más, vuelve a dejar loca a la audiencia con su protagónico junto a Pedro Pascal en el nuevo show de la plataforma, The Last of Us. En una entrevista reciente, habló abiertamente sobre sexualidad y se declaró una persona no binaria o de género fluido y esto sorprendió gratamente a quienes todavía no pueden poner en palabras cómo se sienten con su cuerpo animándolos a dejarse ser.

El domingo 15 de enero, HBO vivió otro fenómeno global con la transmisión del primer capítulo de la nueva serie The Last of Us, inspirada en el videojuego del mismo nombre, en el que un hombre es contratado para llevar a una adolescente de 14 años lejos de una zona de cuarentena en un mundo postapocalíptico. Y es que éste se convirtió en el segundo mejor estreno en 13 años para la cadena, superada únicamente por The House of the Dragon en 2022. La producción es protagonizada por Pedro Pascal, en el papel de Joel, y Bella Ramsey, como Ellie.

Tras el estreno, Bella, a quien habíamos visto como la valiente y muy madura para su edad Lady Lyanna Mormont en las últimas temporadas de Game of Thrones,dio mucho de qué hablar al darse a conocer que se asume como una persona no binaria o de género fluido.

La actriz británica de 19 años realizó una entrevista recientemente con el New York Times en la que no tuvo reparo en hablar de su vida personal y de su identidad de género, además del proyecto televisivo que tiene los ojos del mundo puestos sobre ella. Al reconocerse a sí misma como una persona no binaria o de género fluido, Bella Ramsey dijo que no usa pronombres femeninos o masculinos y explicó cómo reacciona ante la forma en que es percibida por el resto de la gente.



“Creo que mi género siempre ha sido fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso, pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, afirmó. “Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, comentó la actriz.

La naturalidad con la que Bella Ramsey abordó este tema que ha sido motivo de encendidos debates a lo largo de los últimos años en la entrevista con el periódico estadounidense, hace eco –en cierta forma– de las características de Ellie, su papel en la serie The Last of Us, ya que las acciones suceden en un mundo distópico en el que Estados Unidos está devastado por una infección causada por hongos de la que el personaje de Bella podría ser la cura.

Si bien en la serie está por verse si a partir de ella se desarrollará algún tipo de vacuna o antídoto, en la vida real, la sencillez y el aplomo con el que la actriz habla sobre el género fluido podría contribuir a que más personas se “curaran” del temor a aceptar este concepto… o por lo menos a dialogar sin prejuicios sobre el mismo.