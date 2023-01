Erika Buenfil sobre la pareja que busca: “que sea cinco años menor que yo”

Erika Buenfil se ha mantenido soltera durante varios años y enfocada en su relación con su hijo Nicolás, así como también en sus compromisos profesionales. Además de actriz, desde su aparición en la plataforma TikTok, donde es llamada “La Reina”. Es por ello que la rubia, a pesar de que no está cerrada a encontrar un nuevo amor, asegura que no está interesada por el momento en ningún romance ya que se considera una mujer plena.

Erika Buenfil está enfocada en su hijo Nicolás.

"Es que realmente no estoy buscando pareja. Estoy muy contenta como estoy, estoy relajada, alivianada, bien, pero ¿qué se necesitaría? Que fuera muy seguro y estuviera consciente de que soy una figura pública muy vista, muy polémica, muy llena de comentarios, muy pública y muy vista, y eso de pronto no les gusta tanto", expresó la actriz.

Sin embargo, la protagonista de exitosas telenovelas como “Amores verdaderos”, “Marisol” y “Angélica”, aclaró que en caso de encontrar un compañero, si es importante la edad, y que sea una persona formal y madura. "Sí me importa la diferencia de edades. Máximo, menor que yo cinco años y mayor. Tampoco rucos, ¡no quiero! Si llega, no importa de dónde sea, que sea un hombre trabajador y que está bien, nada más", dijo Erika.

Erika Buenfil no está cerrada al amor.

La famosa también reveló que su coquetería ha cambiado tras haberse convertido en mamá. Sin embargo, sabe cómo atraer a un caballero de manera casual. "Sí, soy muy coqueta. Bueno, ya no, ¿eh? Se me quitó, me volví buena persona y mamá. El cortejo, la onda, no se la tiro, pero si le echo su miradita", finalizó.

Lo cierto es que por ahora, Erika Buenfil sigue centrada en su trabajo y quizá en algún momento llegue un buen hombre que sea su compañero de vida.