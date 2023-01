Así terminó el 2022 de Irina Baeva

El 2022 fue un año que sacudió por al mundo del espectáculo en cuanto a relaciones amorosas, separaciones e infidelidades de los famosos. Es así que las noticias del divorcio de los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fue una de las más sonadas. Pero sin lugar a dudas, la situación que protagonizaron la cantante Shakira y el ex jugador de fútbol del Club Barcelona Gerard Piqué se robaron toda la atención mediática por todo lo que se destapó de la relación entre ambos. No obstante, lo ocurrido con la actriz rusa Irina Baeva y Gabriel Soto no dejó de sorprender a los fans, ya que eran una de las parejas más queridas del medio.

Irina y Gabriel se habían convertido en el ideal de amor dentro de la industria, sin embargo, las controversias comenzaron a aparecer a lo largo del año pasado. Primero la pareja anunció su compromiso, para luego dar a conocer que tenían planes de boda, pero sin saber bien cuales eran los motivos, la fecha del esperado casamiento se empezó a postergar.

Irina Baeva y Gabriel Soto postergaron su boda en varias ocasiones.

Al constante retraso de la boda de los actores se sumaron los rumores de un posible distanciamiento o incluso de una separación. Fue así que, sorpresivamente Irina Baeva eliminó todo rastro de su relación con Gabriel Soto, cosa que también hizo el actor, quien borró las fotografías de la rusa de sus redes sociales.

La separación de Irina Baeva y Gabriel Soto

La posible separación entre la rusa y Gabriel Soto es un hecho prácticamente "confirmado" aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Irina Baeva llamó la atención al salir con un actor americano.

Rumores relacionaron a Irina Baeva con el actor de americano Britt George.

Y es que, mientras Gabriel Soto se mudaba del apartamento que compartía con la actriz, Irina Baeva fue vista en la ciudad de Nueva York, compartiendo momentos con un actor americano, lo que causó sorpresa en sus fans y reforzó la teoría de la separación con Soto.

Cabe destacar que el viaje de la bella rusa a Nueva York fue para tomarse un curso de actuación con el objetivo de impulsar su carrera como actriz en el país vecino, cosa que demuestra que terminó el 2022 enfocada por completo a su carrera artística.