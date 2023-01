William Levy cuenta su dura historia en una docuserie próxima a estrenarse

Sin lugar a dudas William Levy es uno de los galanes más cotizados del momento. Su protagónico en la telenovela “Café con aroma de mujer” lo ha lanzado a la fama mundial, pero para llegar al éxito que actualmente tiene, el actor tuvo que superar varios obstáculos en su vida. Para contar como fue su historia, el cubano es protagonista de una docuserie donde se podrá conocer en detalle sus comienzos llenos de carencia y sacrificio.

"Cuando yo era un niño creo que éramos como 11 en una casa de 2 cuartos. Ya poco a poco se me fue mi abuelo, mi bisabuelo y mi tía se fue, se casó, mi mamá se fue a vivir con mi padrastro y yo me quedé viviendo con mi abuelita. Éramos ya en ese entonces 7 con 2 cuartos. Compartíamos las camas. Mi abuela, yo, mi primo y mi hermanita íbamos los cuatro en una cama y en la otra cama estaba mi tía, mi otra tía, mi otro tío. A pesar de que no teníamos casi ni que desayunar, pero nos sentábamos a tomar un vaso de agua con azúcar, éramos todos juntos", recuerda Levy.

En la docuserie de Canela.TV, William Levy contará su historia en detalle.

Esto fue algo de lo que reveló William en la docuserie “Mi Vida” producida por “Canela Media” para “Canela.TV” de Ecuador. Esta producción se trata de 10 capítulos independiente donde en cada uno se presentará el perfil de las estrellas latinas que han triunfado en la industria del entretenimiento.

Así es que el actor hace un recuento de todos los momentos de su vida que lo han convertido en la persona exitosa que es. Asimismo, el Levy profundiza en cuestiones personales y hace un recorrido de su carrera profesional. "Hasta los 15 años yo toda mi vida nunca he podido elegir qué quería comer. Hoy en día cualquier niño elige qué quiere comer. ¿Qué quieres comer? Es lo primero que un padre le dice a un niño. Eso en Cuba nunca lo escuché hasta los 15 años que llegué a Estados Unidos", confesó el galán.

William Levy es uno de los galanes más cotizados del momento.

La vida de Wiliam Levy en Cojímar, La Habana, Cuba

En la docuserie, Levy habló sobre sus orígenes en su pueblo natal, del cual tiene los mejores recuerdos y está sumamente agradecido de poder haber crecido allí. “Me siento muy orgulloso de haber crecido ahí, muy agradecido con la vida, con Dios, que me dio la oportunidad de crecer en ese pueblo, en ese lugar, rodeado de los vecinos que tuve, de la gente que conocí porque son de las cosas que me han hecho quien soy y me siguen haciendo quien soy, o sea me mantienen con los pies en la tierra. Cuando yo nací mis padres ya estaban separados. No tuve una relación cercana con mi padre. De hecho, mi relación con mi papá ahora está siendo más cercana que nunca. La figura paterna la encontré en Dios y aunque físicamente estaban mis tíos, que para mí fueron como mis padres, pero pocas veces estaban ahí, estaban trabajando y yo poco a poco sin quererlo, sin buscarlo, me vino esto de encontrar una figura paterna en Dios y ahí lo encontré y para mí ha sido mi padre, el que me ha guiado, con el que he hablado muchas veces, me la paso día a día con él y sigue siendo mi padre”, expresó William.