¡De lujo! Esta es la maravillosa sala de cine que tiene Karol G en su casa

No es novedad que Karol G se convirtió en los últimos años en una de las artistas más importantes de la industria musical no sólo por el talento y el éxito rotundo que demuestra día a día, sino también por la suma de dinero que cobra en cada show y lo que recauda por el número de reproducciones en las distintas plataformas en las que se la puede escuchar. Por eso, tiene la oportunidad de darse grandes lujos como su colección de autos de alta gama o una sala especial dentro de su casa que figura ser un cine privado para que pueda disfrutar gratos momentos con su familia y amigos. ¿Qué tal?

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, se posiciona como una de las artistas colombianas más famosas y admiradas en el mundo, gracias a su derroche de talento en los últimos años con su música y exitosas canciones como Bichota, Provenza y Cairo, con las que se ha metido en las principales listas de reproducción del mundo.

Karol G construyó en su casa una sala de cine exclusiva para ella, su familia y amigos.

Gracias a su éxito en la música, la cantante ha podido generar millones de ingresos que, se representan en un cómodo estilo de vida, algo que, quedó demostrado recientemente en un video compartido por el mejor amigo de la cantante, el creador de contenido Daiky Gamboa en sus redes sociales.

El influencer, quien es bastante cercano a la antioqueña, compartió un video a través de sus historias, en donde mostraba este espacio de la casa de Karol G, eso sí, también expresó que, era su espacio favorito en la casa de su amiga a través de una particular comparación en la que dijo que a él no le importaba si ella tenía 8 Ferrari, a él lo que le importaba es que tuviese una sala de cine propia en su casa: “Les digo una cosa, si mi amiga tiene 8 Ferrari a mí me da lo mismo, pero que tenga un cine eso sí se lo agradezco en el alma”.

Por show recauda muy bien Karol G, por eso, puede darse lujos como una sala de cine en su propia casa.

Por eso, a través de su recorrido se puede ver en detalle parte de la sala, la cual tiene unas lujosas sillas y sofás, la sala está ambientada como una sala de cine con las paredes oscuras y el piso igual, y además se ve la enorme pantalla que tiene la sala.

Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de la artista está calculada en 8 millones de dólares. Una cifra sacada del cobro de la artista por sus presentaciones que es de aproximadamente 100 mil dólares y también a la cantidad de suscriptores y reproducciones en las principales plataformas digitales. Asimismo, el tema publicitario es una de las principales fuentes de ingreso de la Bichota, por lo que, esta cifra en el 2023 se prevé aumente considerablemente.