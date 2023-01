Con un tajo hasta el muslo, Margot Robbie y su vestido celeste pastel se llevaron todas las miradas de la alfombra roja

Las últimas grandes producciones de la gran pantalla llevan en sus créditos el nombre de Margot Robbie. Es que si hacemos memoria, todas sus participaciones y protagónicos fueron papeles contundentes que marcaron un antes y un después en su carrera como su icónico Harley Quinn en El Escuadrón Suicida o la esperada Barbie que ya está dando que hablar. Por eso, todas las miradas se posan en ella cuando desfila por la alfombra roja, y ésta vez no fue la excepción. La actriz dejó con la boca abierta a más de uno con un vestido celeste pastel de Versace de ensueño.

Margot Robbie cautivó a los fanáticos mientras caminaba por la alfombra roja del evento organizado por el estreno de Babylon, que se llevó a cabo en Sydney, Australia el lunes pasado. Si bien a varios seguidores de la actriz les encantó la hermosa declaración de vestimenta para el deslumbrante evento, la estilista de Robbie, Kate Young, fue criticada por diseñar una versión de un número clásico de Versace para la actriz.

El vestido de Versace de Margot Robbie se llevó todas las miradas en la red carpet de Australia.

Robbie, de 32 años, que se deshizo de su atuendo habitual de Chanel, usó un vestido actualizado del archivo de Versace de 1995. El impresionante atuendo azul plateado presentaba una abertura en el muslo con adornos de encaje rojo, lo que dejó a muchos fanáticos confundidos. “Sin embargo, ella persistió. Su dedicación es verdaderamente inigualable, porque ¿por qué añadiste encaje rojo a este vestido Versace SS95? ¿Simplemente se está vistiendo de rojo porque usó un vestido rojo en Babylon? Me encantaría saber el proceso de pensamiento”, tuiteó un fan. Otro agregó: “El encaje rojo arruinó el vestido. Déjalo. Como dice el viejo refrán, si no está roto, no lo arregles”.

El vestido que uso Margot Robbie es una recreación de un clásico de los '90 de Versace.

Otros estaban confundidos sobre el ajuste del corpiño, y algunos dijeron que el vestido "mal ajustado" no era la elección correcta. Mientras tanto, el otro grupo de fanáticos dijo que el vestido de la actriz de Escuadrón Suicida en el estreno de Sydney mejoró más que su apariencia reciente en la alfombra roja.

En declaraciones al Daily Mail Australia, el estilista Donny Galella dijo: "Me encanta este Versace azul pastel en ella, así que es bueno ver que no usa Chanel", dijo.

El tajo del vestido de Margot Robbie llegaba hasta el muslo.

“El vestido se inspiró en un vestido de Versace usado en 1995 por la modelo Carla Bruni en la Met Gala. Pero desearía que usara una etiqueta australiana para el estreno en Australia”, agregó.