Cazzu fue abucheada en pleno concierto y explotó: “me tenés que respetar”

En su última presentación realizada en su país de origen Argentina, Cazzu fue abucheada por el público que a los gritos pedía que la novia de Christian Nodal baje del escenario, lo que provocó la reacción de la rapera.

El pasado 14 y 15 de enero se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, el “Festival Bum Bum” donde actuaron artistas como Cristian Castro, Miranda, La Barra, Los Pericos y DJ Tao. Pero sin lugar a dudas, el número principal estuvo a cargo de “La Mona Jiménez”, quien era la estrella más importante del evento. Debido a esto, cuando le tocó actuar a Cazzu, el público comenzó a pedir que la rapera se bajara del escenario para que comience el show de “La Mona”.

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar”, dijo la Cazzu evidentemente molesta por los abucheos que recibió. De hecho, a pesar de tratar de continuar, no pudo terminar con su repertorio.

Cazzu reaccionó ante el abucheo del público.

En otra parte del show, la novia de Nodal siguió defendiéndose de los insultos. “Hay que tener un montón de huev… para subirse a un escenario, hay muchos, hay muchos chabones que no tienen los huev… Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba”, dijo desafiante.

La vez que abuchearon a Cazzu en México

Esta no fue la primera vez que Cazzu fue abucheada por el público en una presentación. Recordemos que en su última visita a México, la rapera se había burlado de la selección de fútbol de México, cuando por el Mundial Qatar 2022 perdió ante Argentina, lo que ocasionó la reacción de las personas presente quienes exigieron que la cantante baje del escenario.

Recientemente, Cazzu había sido abucheada en México a pesar de la presencia de Chrisitan Nodal.

“¡Ah!, ¿que perdieron ahora, verdad? Por eso están cansados”, dijo en esa oportunidad Cazzu, que quiso arreglarlo diciendo que fue un buen partido por parte de la selección mexicana pero no logró calmar al público. “No me gusta el futbol, a mí me gusta la música”, fue otro intento de Cazzu tratando de remediar la situación.

Esto hizo que las siguientes presentaciones de Cazzu en otras ciudades de México no tuvieran el éxito esperado a pesar de contar con la presencia de su novio Christian Nodal.