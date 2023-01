Tras un año complicado, Ezra Miller es considerado culpable pero no irá a la cárcel

Ezra Miller pertenece a la nueva camada de actores de Hollywood que logró posicionarse rápidamente entre las estrellas del momento. Su carrera estaba rindiendo frutos con papeles tan distintos como importantes en la gran pantalla: primero, en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y luego poniéndose en la piel de The Flash, pero el 2022 le pegó emocionalmente de una forma muy dura y se vio implicado en una serie de delitos por lo que tuvo que vérselas con la justicia y su trabajo en la industria cinematográfica corrió peligro.

Los últimos tiempos de Ezra Miller fueron bastante extraños con una serie de acusaciones que lo pusieron en el ojo de la justicia norteamericana. En ese sentido, el actor fue encontrado culpable por allanamiento de morada en un caso de robo tras aceptar un acuerdo de culpabilidad y de esa forma evitar pasar tiempo en la cárcel.

Ezra Miller se declaró culpable pero no irá a prisión.

Ezra Miller es una de las figuras del Universo Extendido DC donde interpreta a The Flash por lo menos hasta la siguiente película del Corredor Escarlata. Estos escándalos ciertamente no fueron positivos para su carrera. Sin embargo, la justicia le retiró dos cargos de delito grave con la condición de no violar su libertad condicional durante un año.

En 2022 Ezra Miller entró en la casa de unos vecinos suyos en Vermont y robó botellas de alcohol, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad, razón por la cuál el actor de Animales Fantásticos fue acusado por ese delito que en aquel momento se sumó a otros escándalos como la acusación de atacar a una pareja en un bar en Hawaii y arrojarle una silla a una mujer en ese mismo Estado norteamericano.

Ezra Miller debe cumplir con ciertas obligaciones con la Justicia para no ir a prisión.

Las obligaciones de Ezra Miller con la Justicia

El intérprete deberá abonar una multa de quinientos dólares además de comprometerse a aceptar cumplir con su libertad condicional durante un año. También hay otros requisitos como por ejemplo no beber bebidas alcohólicas, someterse a pruebas de drogas aleatorias y tal vez el más importante de todos: comenzar un tratamiento para mejorar su salud mental.

Ezra Miller tendrá un año importante en cuanto a lo profesional porque la película The Flash que él protagoniza y Andy Muschietti dirige se estrenará el próximo 16 de junio de 2023. Este film puede significar el reinicio del Universo Extendido DC tal y como se lo conoce hasta el momento. Además, los rumores dicen que el joven actor podría llegar a tener futuro en la marca si deja atrás sus escándalos.