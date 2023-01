La extraña condición que padece Lily Collins que no le permite disfrutar sus triunfos

En las últimas postales de Lily Collins abundan el glamour, el estilo, la moda, las tendencias, los peinados, los looks del momento, las sonrisas, la arquitectura de París, pero en la vida real no todo es color de rosas. Si bien la actriz se sinceró sobre la anorexia que sufrió cuando era muy joven y hoy parece que tiene una vida de cuentos de hadas, la realidad es que padece una extraña condición mental que le impide poder disfrutar 100% de su éxito y hacerla sentir plena y alegre. Te contamos de qué se trata.

Lily Collins es la protagonista del exitoso programa de Netflix, Emily in Paris, sobre una joven que se muda a París para una oportunidad de trabajo inesperada, encargada de llevar el punto de vista estadounidense a una empresa de marketing francesa. Las culturas chocan mientras la protagonista se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera. Sin embargo, la hija de Phil Collins no siempre pudo disfrutar del éxito.

A pesar de su popularidad y éxito rotundo, Lily Collins no puede disfrutarlo al 100% por una extraña condición que padece.

En su adolescencia Lily Collins sufrió de anorexia, algo que contó en detalle en su libro Unfiltered: no shame, no regrets, just me pero pudo superar esos momentos de tormenta para posicionarse como una actriz exitosa que hasta fue nominada en más de una oportunidad para los Golden Globes. Mucho tuvo que ver en su actual bienestar la pareja de Lily: Charlie McDowell.

A través de la terapia Lily Collins descubrió que padece una extraña condición mental: el Síndrome del Impostor. Se trata de un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o una severa falta de confianza.

Lily Collins padece el Síndrome del Impostor, una condición que afecta directamente la salud mental.

Hablando hace un tiempo con el podcast Make it Right, Lily Collins manifestó: “Solía tener muchas voces en mi cabeza y la terapia me ayudó a encontrar el motivo de por qué permitía que esos pensamientos oscuros dictasen mi vida”, razón por la cual logró identificar esta condición rara que le impedía disfrutar momentos de alegría en lo profesional. La hija de Phil Collins reconoció que ahora comparte su actualidad con sus seres queridos y eso le hace bien.

"Ha habido momentos de éxito personal en los que pensaba que no me merecía mi corona. Aún tengo este Síndrome del Impostor que me hace dudar", remarcó Lily Collins que seguramente tendrá que seguir lidiando con esta rara enfermedad especialmente en momentos donde los logros se hacen presentes, como es el caso de la serie Emily in Paris de Netflix, pero con la ayuda de aquellos que la aman la joven tiene todas las herramientas para salir adelante.