Este es el placer que más disfruta Jennifer Lopez y al que dedica más tiempo

Pasan los años, graba nuevas películas, se casa con el hombre de sus sueños, prepara el lanzamiento de un nuevo disco, promociona sus productos de belleza, pasa tiempo con sus hijos y su familia, trata de enamorar un poco más con pequeños gestos a su marido, hace actividad física, interactúa con sus seguidores de las redes sociales y, como si fuera poco, Jennifer Lopez intenta dormir mínimo diez horas diarias ya que lo considera la clave fundamental para lucir bella después de los 50 y tener energía para hacer todo lo que se proponga. ¿En qué consiste tu mayor placer?

Jennifer Lopez sigue siendo una diva sobre el escenario, frente a las cámaras y también en su vida privada. Lo demuestra con sus aportes a la música y lo que ha hecho en la gran pantalla. Pero la cantante sigue luciendo radiante y tiene un método infalible: un remedio natural que la ayuda gratamente.

Cuando recién comenzaba su carrera artística, Jennifer Lopez se llevó un gran susto por no tener tiempo para descansar.

La cantante reveló que dormir es primordial para mantenerse hermosa. De hecho, la propia JLo pone tiempo a ese descanso que debe ser sagrado para mantener la forma. Y detalla que al menos necesita ocho horas al día, pero tiene un reto mayor si se da la posibilidad porque Jennifer López pasa "diez horas en la cama” si tiene suerte detalló.

El placer que más disfruta JLo es dormir y se toma hasta 10 horas diarias para hacerlo.

La Diva del Bronx habló sobre sus hábitos de sueño en su boletín On The JLo, en el que admitió que no empezó a dar prioridad al sueño hasta después de un gran susto a finales de la década de los 90. "Hubo una época de mi vida en la que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras y grababa vídeos. Tenía más de 20 años y me creía invencible". Y añadió: "Sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el término".

Con la vida activa y la agenda súper ocupada de Jennifer Lopez resulta casi imposible que tenga tiempo para dormir casi 10 horas pero hasta el día de hoy sigue siendo su gran secreto para mantener la belleza intacta.