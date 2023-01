Esta es la razón por la que Belinda se ve cada vez más delgada

El sueño de cualquier persona es poder trabajar de lo que le gusta y comer todo lo que se le venga en gana sin engordar. Claro, esto es casi imposible, excepto para Belinda, quien asegura que no hace ninguna dieta, come todo lo que se le antoja y, sin embargo, sus seguidores y la gente que la rodea la ve cada vez más delgada. Lo cierto es que la cantante lleva una vida muy activa desde que se despierta hasta que se va a dormir y en el medio incorpora la actividad física que disfruta mucho pero es la gran razón por la que la estrella pierde cada vez más peso.

Desde muy joven, la "naturalizada mexicana" ha compartido que ha sido la disciplina de kick boxing donde ha encontrado la clave para adelgazar rápido y mantener su figura como lo exige su frenética carrera. De todas maneras, no lo practica para perder peso, es que se volvió una de sus deportes preferidos y, además requiere de un gran poder de concentración.

Belinda entrena a diario y esa es su clave para comer todo lo que quiera y no engordar: mantenerse activa.

Es gracias a ello, que Belinda puede disfrutar de casi cualquier comida ya que la propia intérprete de Las 12 ha declarado que no lleva una dieta en específico y come de todo, al parecer, gracias a esta práctica no debe preocuparse ya que sabe que muy pronto quemará esas calorías más pronto de lo que tarde en comerse una buena hamburguesa.



"Todo me gusta, no tengo dieta, yo creo lo importante es estar activo durante el día así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer sano, pero realmente no tengo una dieta", manifestó la artista de 33 años que cada día que pasa parece rejuvenecer aún más.

El deporte preferido de Belinda es el kick boxing.

Belinda enfatizó que lo suyo es moverse por lo que esta práctica de alto rendimiento implica ello además de una gran concentración pero sobre todo, los resultados inmediatos los cuales se pueden notar increíblemente en tres días. Al menos este es el tiempo que le lleva a la estrella del pop quemas las posibles calorías que haya sumado a lo largo de la semana.