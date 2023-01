Cuatro actores que donaron su sueldo por una gran causa

Después de mucho esfuerzo y dedicación, varias celebridades logran cumplir su sueño y trabajan en algunos de los proyectos más aclamados por la crítica. Por dar vida a diferentes personajes, los estudios suelen pagarle una importante fortuna de dinero.

Aunque la mayoría de estos actores deciden ahorrar el sueldo o gastarlo en caprichos materialistas, otros prefieren donarlos a diferentes causas. ¡Mira!

Las celebridades que donaron su fortuna en busca del bien

Chadwick Boseman

Luego del fallecimiento de Chadwick Boseman, la actriz Sienna Miller, con quien trabajó en la película Nueva York Sin Salida, reveló que él se había asegurado de que ella recibiera la cantidad de dinero que había pedido.

“Era una película de gran presupuesto y todos sabemos sobre la disparidad salarial en Hollywood, pero pedí un monto que el estudio no iba a pagarme. Dije: 'Lo haré si me compensan de la manera correcta'. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para que me pagaran lo que había pedido. Dijo que era lo que merecía que me pagaran”, comentó la estrella.

“Es simplemente imposible imaginar a otro hombre en esta ciudad comportándose con tanta amabilidad o respeto. Después de eso, les conté esta historia a otros amigos actores masculinos, y todos se quedaron muy, muy callados, se fueron a casa y probablemente tengan que sentarse y pensar en las cosas por un tiempo”, agregó.

Timothée Chalamet

Aunque sea uno de los actores menos problemáticos, lo cierto es que algunas decisiones que tomó durante su carrera lo colocaron en medio de la polémica. Una de ellas fue trabajar con Woody Allen en la película Un día lluvioso en Nueva York. Debido a la vida escandalosa del director, la elección de la joven estrella no fue bien aceptada por sus fanáticos.

Al entender lo que estaba ocurriendo, Timothée Chalamet decidió retractarse y terminó disculpándose de la mejor manera posible: decidió donar todo su sueldo a tres organizaciones benéficas diferentes, incluido un centro LGBT.

“No quiero sacar provecho de mi trabajo en la película. Como actor joven, tomé este papel, tratando de seguir los pasos de los actores más experimentados que admiro”, declaró en aquel momento. Timothée Chalamet, y otros actores que donaron su sueldo.

Brendan Fraser

Durante 2013, el famoso actor protagonizó un película titulada Gimme Shelter. Dicha producción se adentraba en los problemas de abandono y en la falta de vivienda. Cuando finalizó el rodaje y obtuvo el sueldo coordinado por el film, Brendan Fraser decidió darle todo el dinero a Several Sources Shelters.

Dicho refugio fue la inspiración real de la película. Este gran gesto por parte del intérprete, hizo que su coprotagonista, James Earl Jones, también donara una parte importante de su salario a la misma organización.

Will Smith

Según informaron varios portales, Will Smith obtuvo 40 millones de dólares por su rol protagónico en la película King Richard. La problemática surgió cuando estudio decidió transmitir dicho film por la pantalla de HBO Max. Esta decisión implicaba que el resto del elenco perdiera sus bonos de estreno en cines.

Cuando el actor descubrió lo que estaba a punto de ocurrir, sintió que lo mejor era pagarles a cada uno de los intérpretes con dinero de su propio bolsillo. De esta manera, le entregó cheques a los actores Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal y Aunjanue Ellis, entre otros.