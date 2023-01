Primeros papeles de Norman Reedus antes de saltar a la fama con The Walking Dead

A lo largo de 11 temporadas, The Walking Dead logró sorprender a millones de espectadores. Desde su estreno, la ficción apocalíptica se convirtió en uno de los títulos más aclamados por la audiencia a nivel mundial y también por la crítica.

Gran parte de su éxito se debe a su trama y también a cada uno de sus personajes, los cuales fueron interpretados por estrellas de puro talento. En el elenco podíamos encontrarnos con Norman Reedus, quien se colocó en la piel de Daryl Dixon.

Desde su primera aparición, este personaje se ganó el corazón de los fanáticos y se convirtió en uno de los favoritos. Sin lugar a duda, se trata de su trabajo más aclamado hasta el momento. Aun así, debemos destacar que hizo varias cosas antes de triunfar en la TV. ¡Mira!

Los trabajos que hizo Norman Reedus antes de TWD

Aunque su proyecto más popular llegó de la mano de la televisión, lo cierto es que el intérprete comenzó trabajando en la pantalla grande. Su debut cinematográfico ocurrió en la década de los noventa, cuando se sumó a la película Floating y dio vida a un personaje llamado Van. Tras este título, se sumó a un sinfín de producciones.

A fines de los noventa, Norman Reedus trabajó en largometrajes como Mimic, I‘m Losing You, Six Ways to Sunday, Reach the Rock, Dark Harbor, David Is Dead, Let the Devil Wear Black, 8mm, The Boondock Saints. Debido a que los productores y directores quedaban fascinado con él, la estrella siguió trabajando en los años siguientes.

Hasta el momento, realizó más de 60 películas. Si nos enfocamos en la televisión, antes de que se sumara al elenco de The Walking Dead, el actor había realizado muy pocos trabajos. El primero de ellos fue Charmed, el cual se estrenó durante 2003. En este proyecto, el intérprete dio vida a un personaje llamado Nate Parks durante dos episodios.

Dos años más tardes se sumó a Masters of Horror, donde solo apareció en un capítulo titulado Cigarette Burns. En este programa de televisión, la estrella se encargó de interpretar a Kirby. Al año siguiente apareció en La Ley y el Orden, donde dio vida a Derek Lord en el episodio "Influence".

Norman Reedus en la piel de Daryl Dixon, personaje de TWD.

En 2006, Norman Reedus también trabajó en 13 Graves, una película que fue realizada específicamente para la pequeña pantalla. En 2010 apareció en el episodio piloto de Hawaii Five-0, donde tuvo que interpretar a un personaje llamado Anton Hesse. Curiosamente, en este mismo año llegó a la televisión el episodio piloto de la serie apocalíptica de zombies.

Definitivamente, su paso por la pequeña pantalla había sido muy corto antes de TWD. Se puso en la piel del valiente Daryl Dixon, un personaje que fue creado exclusivamente para él. Desde entonces, lo convirtió en un rol propio y que es imposible de imaginar en otra piel y voz que no sean la de él.

Está tan encariñado con el personaje y el público está tan obsesionado con él, que AMC decidió darle luz verde a un spin-off. En esta futura serie, la audiencia verá al personaje dirigiéndose a Europa; principalmente a Francia. Según el propio actor, esta producción será “jodidamente épica“.