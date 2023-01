Los memes más destacados tras el look de Brad Pitt en los Golden Globes

Brad Pitt lo logró una vez más: a sus 59 años, demostró que sigue siendo uno de los hombres más bellos del planeta. En esta ocasión, lo hizo en la reciente entrega de los premios Golden Globes, donde lució un look renovado que lo volvió centro de todos los flashes y también de muchos memes en las redes sociales.

La actual temporada de premiaciones de la industria del cine y la televisión ya está en marcha. El pasado 10 de enero tuvo lugar uno de los eventos más destacados de la misma: la entrega de los Golden Globes.

También conocidos como los Globo de Oro, el evento consagró a Austin Butler por su actuación en la biopic de Elvis Presley, a Cate Blanchett por su interpretación en TÁR, y a Argentina, 1985, como Mejor Película en Lengua No Inglesa, entre otras premiaciones.

Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de ceremonias, el foco de atención no solo estuvo puesto en la entrega de premios en sí. Por lo contrario, también se centró en la presencia de distintas figuras estelares, y Brad Pitt fue uno de los que más llamó la atención.

Es que el actor de 59 años se presentó con un look renovado, a base de una cabellera más corta. Aunque no ganó en la categoría en la que estaba nominado (Mejor Actuación de Reparto por la película Babylon), el ex de Jennifer Aniston logró ser uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Brad Pitt: los mejores memes sobre su presencia en los Golden Globes

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales rápidamente se hicieron eco de la presencia de Pitt y destacaron, ante todo, lo bien que se mantiene con casi 60 años.

“59 años tiene. Lo de Brad Pitt en los Globos de Oro es escandaloso”, escribió un usuario acerca del actor que estuvo sentado al lado de Margot Robbie, su compañera de elenco en la nueva película de Damien Chazelle.

Brad Pitt ayer en los Globos de Oro. Demos gracias por los triunfos y aciertos de la naturaleza. pic.twitter.com/z7peSlK6zx — Diego Arroyo Gil (@diegoarroyogil) January 11, 2023

“Brad Pitt ayer en los Globos de Oro. Demos gracias por los triunfos y aciertos de la naturaleza”, expresó otro también destacando la belleza del artista estadounidense.

Para finalizar, no faltaron las menciones a cómo los distintos ganadores de la noche reaccionaban al recibir sus premios y ver a Brad Pitt sentado en primera fila.