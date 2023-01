La reacción de Selena Gomez frente a los haters que se burlaron de su peso

Luego de duras temporadas en la depresión y de pasar por cuatro centros distintos de rehabilitación, llegaron los 30 años de Selena Gomez que los festejó con una gran celebración y en donde se sinceró tanto con sus seres queridos como con sus fans de los distintos cuadros por los que había pasado, incluso, llegó a pensar en quitarse la vida porque consideraba que este mundo estaría mucho mejor sin ella. Pero pudo superar los momentos difíciles para mostrarse más segura de sí misma y que lo importante es vivir el presente, un día a la vez, el paso a paso, porque nadie nos corre, porque todos tienen diferentes procesos y porque realmente deseaba volver a estar bien y brindarse a su público.

Selena Gomez fue atacada en las redes sociales por su físico después de que apareció en los Golden Globes 2023, el miércoles pasado, donde fue nominada a Mejor Actriz de Televisión en una serie de comedia por su trabajo en Only Murders in the Building, categoría en la que Quinta Bronson se llevó el premio por su trabajo en el programa Abbott Elementary. Sin embargo la situación no pareció molestar en lo más mínimo a la estrella, quien la minimizó por completo.

La también cantante y empresaria de 30 años mencionó sus cambios físicos en un video de Instagram Live mientras hablaba con su hermana de nueve años, Gracie Elliott Teefey, sin darle mayor importancia al hecho, desarmando con esta acción a los comentarios malintencionados. “Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, afirmó Selena.

Selena Gomez respondió de forma elegante y con mucho sentido del humor a los haters que la atacaron en redes sociales y señalaron su aumento de peso, comentando el hecho con su hermana menor, quien se convirtió en su cómplice durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en la que aceptó que está “un poco más grande” tras haber disfrutado unos días de descanso para dar la bienvenida al Año Nuevo.

“Pero no nos importa”, remarcó la intérprete de temas como Who says y A year without rain, quien eliminó las aplicaciones de redes sociales de su teléfono en 2019 después de que los comentarios desagradables de los usuarios la dejaron deprimida.

En noviembre pasado, Selena le dijo a la revista Rolling Stone que había pensado en quitarse la vida después de luchar contra la psicosis, lo que la llevó a ser diagnosticada con trastorno bipolar. “Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí. Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: He estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los 20 años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, comentó la cantante.

Selena Gomez estuvo de vacaciones junto a amigas disfrutando mucho.

“Comencé con depresión, luego era el aislamiento. Entonces era solo que no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno de nosotros sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, añadió la ex estrella de Disney. En julio pasado, Selena Gomez celebró una espectacular fiesta al cumplir 30 años.

“Estoy caminando hacia adelante alentada por tantas personas fuertes y poderosas a mi alrededor. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para tomar lo hermoso y lo doloroso un día a la vez y dejar que todo me convierta en lo mejor que puedo ser para mí misma, para los demás y para ustedes”, escribió en ese entonces a manera de agradecimiento para sus seres queridos y para sus fans. Selena Gomez respondió a los haters que criticaron su cuerpo.

“Después de unos días de celebración, mi corazón se siente pleno, agradecido y puedo decir que realmente me están empezando a gustar los 30. ¡Muchas gracias por ser parte de mi vida, brindo por otra década! ¡Los amo a todos por dentro y por fuera, tanto que duele!”, afirmó.