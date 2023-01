Frente al espejo, Brie Larson sorprendió con sus abdominales marcados y sus brazos tatuados

Resulta sorprendente la camada de nuevos actores que Hollywood incorporó a sus filas y que ya cuentan en su haber con varios films de distintos géneros demostrando que son capaces de todo tipo de interpretación y que todavía les queda un largo recorrido. Una de estas estrellas del momento es Brie Larson, quien ya ha ganado varios premios otorgados por el séptimo arte y va por mucho más. Este fin de semana sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una selfie con el torso cubierto solo por un corpiño enseñando sus trabajadas abdominales y unos tatuajes jamás vistos. ¿Qué te parece su look?

The Marvels se estrenará el próximo 28 de julio de 2023 con Brie Larson a la cabeza de un elenco que tendrá a figuras de la talla de Teyonah Parris y Iman Vellani. En este caso podremos ver juntas y en acción a Capitana Marvel, Ms. Marvel y Monica Rambeau listas para impartir justicia en el Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras tanto, la rubia que retorna al MCU como Carol Danvers sorprendió a todos este domingo.

Brie Larson regresa al Universo Cinematográfico de Marvel para ser Capitana Marvel.

A través de un posteo en Instagram Brie Larson mostró su físico trabajado, especialmente unos abdominales propios de alguien que va a competir en culturismo, además de que su cuerpo está adornado por una serie de tatuajes en sus brazos y su panza. Con una selfie en el espejo la actriz se encargó de sorprender a sus seguidores que quedaron maravillados con la vista.

En cuanto al outfit, Brie se muestra con un jean azul, corpiño de tintes verdosos y un pañuelo en el cuello. Además unos aros como accesorios para completar la imagen con la que decidió fascinar a sus seguidores en Instagram que en 3 horas desde que se realizó la publicación le regalaron más de trescientas mil reacciones.

Sin embargo los tatuajes no son tan jugados como uno puede suponer a primera vista. La misma Brie Larson aclara en el posteo: “¿Nunca vieron tatuajes temporales con anterioridad?”, confirmando de esa manera que la tinta que tiene en su piel no es definitiva aunque tal vez cambie de opinión teniendo en cuenta el apoyo que recibió en Instagram de parte de sus seguidores una vez que la vieron con este look.

Brie Larson sorprendió a todos sus seguidores con su look de tatuajes.

Brie Larson tiene 33 años y es ganadora de premios como el Oscar, el Globo de Oro, el SAG y el BAFTA gracias al talento y versatilidad que demuestra en cada uno de sus trabajos como actriz profesional. Ahora se encuentra comprometida con su papel de Capitana Marvel en el MCU, donde recibió algunas críticas de ciertos sectores por su interpretación de Carol Danvers pero ciertamente estamos frente a una de las grandes adiciones que hizo Kevin Feige en su multiverso de héroes y villanos.