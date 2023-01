La sorprendente mansión que Alec Baldwin malvende en Nueva York

Alec Baldwin tomó la decisión de vender su mansión de los Hamptons, en Nueva York, tras disfrutarla por más de 25 años. Fue allí donde el actor y su familia pasaron casi todo el aislamiento por el covid-19 en plena pandemia.

La propiedad es realmente hermosa y cuenta con todo tipo de lujos, aunque debido a la falta de interesados, el actor tuvo que acceder a bajar el precio a pesar de que no sea lo que más le convenga.

En un primer momento la puso en el mercado por 29 millones de dólares, el valor real de la propiedad, pero como pasaron seis meses y no recibió ninguna oferta, decidió disminuir el valor a 24,9 millones, aunque esto signifique una pérdida en sus ingresos.

La mansión de Alec Baldwin por dentro

La propiedad de 9.000 metros cuadrados del protagonista de Enamorándome de mi ex se encuentra sobre un terreno de poco más de cuatro hectáreas. Cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños completos y dos tocadores. Además de una amplia cocina comedor, un comedor, una sala de cine, una sala de degustación de vinos y una biblioteca con paneles de madera.

En el área de afuera, para disfrutar el aire libre, se encuentra un pabellón equipado con chimenea, piscina, spa y un huerto cercado. Todo rodeado de increíbles paisajes que ofrecen mucho verde y aire puro, totalmente alejado del bullicio de la ciudad.

Los interesados por la mansión deben saber que el lugar cuenta con el permiso de construcción para hacer una extensión de 110 metros cuadrados. La idea del actor en un primer momento era hacer un segundo piso donde se ubicara una habitación más y un balcón cubierto.

Esta es una vista aérea de la casa que Alec Baldwin puso en venta.

“La escapada de ensueño de un entusiasta de la naturaleza y la equitación ofrece una oportunidad única para cultivar la reserva o construir establos privados”, se puede leer en la publicación de la propiedad. Aunque no se sabe por qué motivo, no se publicaron fotos de los interiores, quizás para proteger su privacidad.

No se conocen los motivos por los que Alec Baldwin y su esposa quieren vender esta mansión donde han construido tantos recuerdos. Hasta el momento, no han salido a dar declaraciones al respecto y seguramente no lo hagan, pues la familia permanece lo más alejada posible del radar mediático desde el accidental asesinato que cometió la estrella en el set de Rust.