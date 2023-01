¿De qué se trata la demanda que tendrá que afrontar Alfredo Adame?

Luego de haber protagonizado un polémico noviazgo, las cosas entre Alfredo Adame y la actriz Magaly Chávez no terminaron de la mejor manera e incluso ahora el conductor estaría siendo demandado por haber tratado de hombre a su ex pareja, diciendo que se trataba de una mujer trans que lo engañó.

Alfredo Adame trató de hombre a su ex novia

Y es que durante una entrevista brindada por Alfredo Adame al canal de YouTube “De la Rosa TV”, el actor trató de hombre a su ex pareja llamándola “tipo” y dejando ver que Magaly Chávez no es una mujer de nacimiento. “Ve con lo que salieron, ve con lo que salió esta mujer. no es que yo lo diga, con lo que salió este tipo, no te puedo decir ‘con lo que salió esta mujer’; ve con lo que salió este tipo ante millones de personas en el reality show”, exclamó Adame.

Asimismo, Adame reveló que durante su noviazgo con Magaly, la actriz y participante del reality show “Enamorándonos”, solo se dieron tres besos y que la mujer se negó a intimar con el actor.

En una de las últimas polémicas protagonizadas por Alfredo Adame, sufrió un desprendimiento de retina en uno de sus ojos.

De la misma manera, Alfredo amplió más su relato diciendo que en el momento en el que vio que ocurrían cosas extrañas decidió terminar con la relación y que incluso su silueta le parecía sospechosa porque muchas de las mujeres trans tienen en cuerpo similar.

Alfredo Adame se enfrentará a una demanda por difamación

Ahora, es Magaly Chávez quien toma la iniciativa, y decidió romper el silencio asegurando que demandará a Alfredo Adame por difamación, ya que está cansada de que el actor esté hablando mal de ella, y que esto último fue la gota que colmó el vaso.

Magaly Chávez, ex novia de Alfredo Adame, demandará por difamación al polémico conductor.

Así fue que en una reciente entrevista brindada por Magaly al periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló que demandará a Adame porque todo tiene un límite. “El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal Que me diga transexual, que me diga que soy hombre, a mí no me afecta en nada, todos somos seres humanos”, expresó la actriz.

Así también, Magaly señaló que Alfredo Adame está tratando de ensuciar su imagen y ya no sabe que hacer para llamar la atención, ya que hace tiempo que no tiene trabajo y eso tiene a mal traer al conductor.