Aseguran que Clara Chía Martí la está pasando muy mal

El último tema que lanzó Shakira junto al productor argentino Bizarrap le está permitiendo a la cantante disfrutar de un nuevo éxito a nivel mundial. Mientras tanto, según fuentes cercanas a Clara Chía Martí, la actual pareja del ex jugador de fútbol Gerard Piqué, aseguran que podría estar deprimida ya que no la está pasando nada bien luego de todo el revuelo generado por la nueva canción de la colombiana.

Lo cierto es que luego del alboroto causado por el nuevo hit de Shakira, Gerard Piqué se lo tomó con mucha tranquilidad y hasta en tono de burla presumió que los relojes “Casio” han cerrado un trato de patrocinio con la “Kings League”, aunque en las últimas horas, la marca ha negado rotundamente dicho acuerdo. Asimismo, el ex jugador del FC Barcelona, ha llegado a un evento manejando un “Renault Twingo”, respondiendo nuevamente de forma burlona a su ex pareja y madre de sus hijos Sasha y Milan.

Sin embargo, Clara Chía estaría acusando recibo del golpe que supuso el nuevo hit de Shakira, sumado a todo lo que viene viviendo desde que confirmaron su relación amorosa con Piqué, por lo que aseguran que la relacionista pública ha tenido que cambiar rutinas de su vida diaria.

Clara Chía habría cambiado toda su rutina para evitar a la prensa y a los fans de Shakira.

Clara Chía estaría pasando muy mal

Cabe mencionar que luego del lanzamiento de la nueva canción de Shakira, Clara Chía había utilizado sus redes sociales para demostrar que el tema más escuchado del momento no le ha afectado. Es así que en una de sus historias de Instagram levantó un emoji de bostezo, pero luego lo borró quizás para no tirar más leña al fuego.

Sin embargo, fuentes cercanas a Clara aseguran que la novia del empresario estaría pasando muy mal a causa de las repercusiones que tuvo la “Session #53”.

Hay cierto reproche hacia Gerard Piqué por no haberla protegido a Clara Chía y haberse tomado todo este asunto en broma.

Según el periodista español Miquel Blazquez, quien brindó una entrevista para el programa “Mitre Live” con Juan Etchegoyen, aseguró que la joven de 23 años está atravesando un delicado momento personal. “Ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella”.

Asimismo, Blazquez reveló que Clara Chía tuvo que cambiar su rutina y no sale de su casa por temor a la prensa y a los fanáticos de Shakira. “Hay distintos fotógrafos y paparazzis persiguiéndole a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en Kosmos la empresa de Piqué, o mejor dicho ha dejado de ir al lugar, se entiende que sigue trabajando desde su casa”, dijo el periodista. Así también, Miquel ha deslizado que el ex jugador de la selección española de fútbol no ha protegido a su actual pareja, ya que ha tomado todo este asunto en forma de broma.