La vez que “Chespirito” y Florinda Meza fueron drogados sin que se dieran cuenta

“El Chavo del 8” tuvo un sensacional éxito durante la década de los 70’ que permaneció aun cuando el programa se había dejado de grabar gracias a las repeticiones que se dieron en toda Latinoamérica. Todos los personajes que vivían en la vecindad eran reconocidos internacionalmente, pero en particular Florinda Meza, quien interpretaba a “Doña Florinda” y Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie y el responsable de dar vida a “El Chavo”, ya que ambos actores mantuvieron un intenso romance que comenzó durante el rodaje de la producción, y se extendió hasta el último día de vida de “Chespirito”.

Precisamente la pareja de actores vivió un episodio muy particular que derivó en un fuerte accidente, luego de que en una fiesta y sin que Meza ni Gómez Bolaños se dieran cuenta, fueron drogados.

Florinda Meza y "Chespirito" se comenzaron su romance durante el rodaje de "El Chavo del 8".

El accidente de "Doña Florinda" a causa de las drogas que le colocaron en su bebida

En una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, Florinda Meza recordó lo ocurrido en la boda del hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández y la actriz Chantal Andere, y que según “Doña Florinda” pudo haber tenido consecuencias fatales.

Así fue que Florinda Meza reveló que estando todavía en la fiesta, alguien puso cocaína, LSD y metanfetaminas en las bebidas de ella y “Chespirito”. Debido a esto, en un momento comenzaron a sentirse mareados, se les aceleró el latido de sus corazones y no se podían mantener en pie.

Sin que se dieran cuenta Florinda Meza ni "Chespirito", en una fiesta colocaron drogas en sus bebidas.

“Nos podríamos haber matado, Roberto y yo, por una bebida. Me partí la cara y mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir. Yo veía cómo la gente, de pronto, estaba lejos. Y luego sus caras se me acercaban, pero su cuerpo quedaba lejos, una cosa rarísima. Los semáforos, aunque estuvieran fijos, los veía como fuegos artificiales estallando, no lograba enfocar", recordó Florinda Meza.

Ni bien se empezaron a sentir mal, abandonaron la fiesta y la mamá de “Quico” fue la encargada de manejar. Para mal, se olvidó de sus anteojos lo que hizo más difícil el momento. Incluso, los paró la policía creyendo que estaba borracha, pero esa noche Meza no había bebido alcohol. Lo cierto es que como pudieron llegaron a su casa y fue ahí donde la actriz sufrió un fuerte accidente.

“Yo pensé que me estaba dando un infarto. El vigilante de mi casa me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta. Pero se acerca mi perro y, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso. Yo le ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara", contó “Doña Florinda”.

Asimismo, la esposa de “Chespirito” expresó que nunca supieron quien fue la persona colocó las drogas en sus bebidas.