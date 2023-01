La relación tóxica por la que Galilea Montijo llegó a pesar solo 41 kilos

Durante una de las más recientes emisiones del programa “Netas Divinas”, una de sus conductoras, Galilea Montijo, reveló la mala experiencia que vivió junto a una ex pareja con la cual estuvo sumergida en una relación tóxica, que le costó mucho salir, y que la llevó a pesar tan solo 41 kilos.

La presentadora habló sobre su vivencia luego de que sus compañeras le cuestionaran acerca de alguna relación en la que se había dado cuenta que no le hacía bien, y que por temor no se atrevía a cortarla.

Galilea Montijo confesó que le fue muy difícil salir de esa relación tóxica.

Así fue que Galilea Montijo llegó a pesar solo 41 kilos

Así fue que Galilea confesó que, si bien había tenido otras relaciones complicadas de las que se pudo reponer con éxito, hubo una en particular que le fue muy difícil superar.

Galilea reveló que su ex pareja llegaba a su casa con la camisa manchada de labial femenino y que fueron varias veces los actos de infidelidad. “Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida, físicamente. Llegó un punto en el que me sentía, escuchen esto. Yo ahorita peso 69 kilos. Digo, tengo mis caderas. En esa relación yo pesaba 41 kilos”, confesó Montijo.

Debido a esa mala experiencia amorosa, Galilea Montijo llegó a pesar solo 41 kilos.

En ese momento, Galilea no se daba cuenta de lo que estaba viviendo, hasta que una amiga le hizo un comentario con el cual recapacitó sobre su aspecto físico, ya que le habían preguntado si es que ella se estaba drogando, por eso había bajado tanto de peso. “Nunca me he metido drogas, la verdad, gracias a Dios, nunca me ha dado por eso. Pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron de verdad, me destrozó el autoestima por completo y me sentía espantosa y yo no sabía cómo salirme de esa relación”, expresó Montijo.

De acuerdo con lo relatado por la conductora, ella se encontraba muy enamorada de su pareja de aquel momento, sentimiento que la llevó a vivir cosas que no eran normales, ya que una vez comentó que estaban en la sala de su casa con unos amigos y ella se fue a dormir, pero al día siguiente, se dio cuenta que su ex novio había salido de fiesta, y que encima había dejado la puerta abierta.

Hoy Montijo ha superado esa experiencia, y asegura que no volverá a caer en lo mismo ya que todo lo vivido tuvo su enseñanza.