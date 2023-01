Esta fue la reacción del ex suegro de Shakira a su nuevo éxito musical

El lanzamiento del nuevo tema de Shakira ha batido todos los récords dentro de la industria musical. Y es que el contenido de la canción, dedicada a su ex pareja Gerard Piqué, su actual novia Clara Chía Martí y su ex suegros ha provocado diversas reacciones, que dividieron opiniones entre aquellos que están a favor de la colombiana y otros que critican con dureza la actitud de la cantante.

Sea como sea, lo cierto es que el nuevo hit de la mamá de Sasha y Milan es la canción del momento, y muchas mujeres se han unido celebrando el empoderamiento de la artista y el coraje que tuvo para dejar al descubierto sus sentimientos más íntimos a cerca de lo vivido con su ex pareja Gerard Piqué.

La relación que Shakira mantenía con los padres de Gerard Piqué era maravillosa.

Por otra parte, se encuentran los que no están de acuerdo con el proceder de la compositora colombiana, que no tardaron en responderle y llevar la discusión al terreno de la burla y la mediatización del conflicto. Es el caso del propio Gerard Piqué, que luego del éxito arrollador de la mamá de sus hijos, aseguró que los relojes “Casio” “duran toda la vida” en una transmisión junto de la “Kings League”, así como también recientemente, el ex jugador llegó a un evento manejando un auto “Renault Twingo”.

Asimismo, al parecer, el padre del ex de Shakira, Joan Piqué, reaccionó con humor burlesco también al súper exitoso nuevo tema de su ex nuera. Según lo revelado por las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez del programa español “Las Mamarazzis”, quien son expertas en el tema Shakira-Piqué, el padre del ex jugadore de FC Barcelona, utilizó su perfil de “Whatsapp” para reaccionar con humor negro al nuevo tema de Shakira.

Otros tiempos, cuando todo era armonía entre Shakira y la familia Piqué.

Al parecer, habría colgado en su estado una foto de la famosa película de Kevin Costner, “Bailando con lobos”, acompañada de la frase “Bailando con lobas”, haciendo una clara referencia a la frase de la canción del momento que dice: "Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú".

Asimismo, la periodista española de la cadena Antena 3, Sonsoles Ónega, también aseguró que el padre de Gerard utilizó su estado de la aplicación telefónica para realizar este gesto y de alguna manera contestarle a su ex nuera.