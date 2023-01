En su paso por “La Casa de los Famosos 3”, Adamari López revela algunas intimidades sobre su relación con Luis Fonsi

La carismática conductora Adamari López pasó por el reality show “La casa de los Famosos 3” como invitada especial, donde reveló algunas intimidades de su relación con Luis Fonsi, y de lo mal que le cayó al cantante las cosas que contó la mamá de Alaïa en su libro autobiográfico “Viviendo”. Si bien el músico y la presentadora terminaron hace ya varios años, aún quedan cosas en el tintero y la también actriz ha despejado algunas dudas con sus declaraciones en el programa de Telemundo.

Sobre cómo se fue resquebrajando la pareja, la conductora se refirió a los sentimientos del cantante y dio su punto de vista. "Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento", aseguró López.

Adamari López habló de su relación con Luis Fonsi.

Asimismo, Adamari comentó que plasmó en su libro su historia familiar y cómo Luis Fonsi estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tuvo que enfrentar la batalla contra el cáncer. "Yo en el libro no he contado nada más que la historia de una niña pequeña, que me crié en un hogar donde me sentí amada, cobijada por mi familia, y que no había tenido quizás un momento difícil hasta que a mi papá le dio un ataque al corazón", dijo.

"Y que en su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación. Eso fue lo que se contó en ese libro", comentó Adamari.

Luis Fonsi acompañó a Adamari López en el peor momento de su vida personal.

Así también, Adamari López dijo que a pesar de que a Luis Fonsi le hayan molestado algunas cosas que escribió en su libro, hoy tiene una muy buena relación con su ex pareja. "Puedo entender que en un su momento a lo mejor Fonsi tuvo coraje de que sacara un libro, pero hoy día nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero a veces nos hemos tenido que comunicar y ha sido con cariño, ha sido con respeto", reconoció la querida conductora.

"Estuvo en los momentos en que mis padres fallecieron, y hay una relación cordial de dos personas que vivieron momentos importantes en su vida y que cada cual ha seguido su camino y que yo me alegro de su éxito. Lo tuvimos en el programa, yo canto "Despacito", conozco a su esposa, ya pasó. No tengo ningún problema, ha pasado el tiempo y puedes entender cuando alguien ya no quiere estar más contigo", finalizó López.