De qué raza es el gato de Megan Fox y cuánto cuesta

Megan Fox es una de las celebridades más famosas del mundo Hollywood, tanto desde su impacto como actriz pero también en estos últimos años apareciendo como una de las referentes de la moda a través de sus outfits y la repercusión que genera.

Como una de las personalidades más influyentes, todo lo que gira alrededor de la vida de Fox genera mucho interés. Recientemente, en este punto la famosa dio a conocer a su nueva mascota: un gato llamado Whiskey.

Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly junto a su gatito Whiskey.

En febrero de 2022, la celebridad de 36 años adoptó a una pequeña mascota junto a su novio Machine Gun Kelly, agrandando la familia y sumando a un compañero fiel, que incluso la ayuda a aliviar el estrés y fue presentado en sus redes sociales.

¿De qué raza es la nueva mascota de Megan? Se trata de un gatito exótico de raza bengalí, una raza desarrollada por la cruza de un gato doméstico y un leopardo, esto con el fin de crear un gatito bebé con la apariencia de ciertos felinos exóticos.

Según comentaron algunos sitios, el gatito tiene hoy ya más de un año de vida, destacando el hecho de que fue adoptado por Fox y Machine Gun cuando tenía apenas unos meses. Los bengalí tienen una particularidad, diferente a la de otros felinos,

Sabido es que la pareja tiene gustos tan extravagantes que a veces despiertan alguna polémica o reacción en redes, no sólo a través de los looks sino también por esta decisiones. Si bien el adorable felino no tiene culpa alguna, varios usuarios no se mostraron contentos con la decisión de la actriz por adquirir una mascota de raza, costosa y no rescatar alguno de la calle.

Whiskey, el pequeño gatito de Megan Fox.

Algunas webs especializadas destacan que el precio de los gatos bengalíes ronda entre los 900 y los 2.500 euros, dependiendo de la calidad que trabaje cada criador. Los principales factores que hacen variar el precio en este rango son: morfología, colores, contraste, calidad del pelo y demás cuestiones.

En cuanto a características, estos gatos tienen un cuerpo robusto y musculoso, con huesos muy fuertes. Los machos pesan hasta 6.8 kilos y las hembras 5.5, tienen una amplia cabeza y orejas redondas, con ojos ovalados y muy expresivos. Además tienen un cuello algo más largo que el de otras razas, y el pelaje va de corto a mediano.