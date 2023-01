Así fue la relación de Michael Jackson con Lisa Marie Presley

El jueves 12 de enero, Lisa Marie Presley falleció a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco. La triste noticia fue confirmada por su propia madre, quien realizó un comunicado a través de la revista People: “Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”.

Tras su partida, muchos usuarios de las redes sociales recordaron su vida junto a Elvis Presley y también la relación extraña que mantuvo con Michael Jackson. Ambos contrajeron matrimonio, y estuvieron en boca de todos debido a que mantenían un vínculo que salía de lo normal.

El extraño matrimonio de Lisa Marie Presley y Michael Jackson

Todo comenzó en 1974, cuando Elvis era una de las personas más influyentes de Las Vegas y los Jackson 5 se presentaron para tocar allí. En aquel entonces, Michael Jackson tenía 16 años y Lisa Marie Presley tan solo 6 años. Al verlo, la niña quedó sorprendida debido a que era su fanática.

Durante las noches siguientes, la pequeña fue a ver el show de los hermanos Jackson, pero sin su padre. En esta ocasión, estaba acompañada por su guardaespaldas. Tras estos primeros encuentros, las dos celebridades estuvieron años sin verse. Lo cierto es que llevaban vidas muy diferentes: ella solo aparecía en exclusivos eventos, mientras que él era el Rey del Pop.

Finalmente, en mayo de 1994, los dos sorprendieron al mundo al avisar que se habían casado en República Dominicana. La boda fue un gran secreto y solo habían asistido pocas personas. Tras dicho evento, ambos se refugiaron en Neverland, la propiedad del cantante que contaba hasta con un zoológico propio.

Con respecto a las versiones de cómo nació el amor y la relación, lo cierto es que existen varias. Los agente de prensa del cantante dicen que la invito a cenar a un lugar muy exclusivo, y que en medio de la comida se arrodilló para pedirle casamiento. Por su parte, Lisa Marie Presley contó dos versiones diferentes.

La primera fue que Michael Jackson se comunicó con ella, y que luego de una conversación que duró horas le preguntó si quería ser su novia. La otra versión asegura que John Branca, uno de los abogados del intérprete, consiguió el teléfono de la hija de Elvis y le dijo: “Michael dice que le gustás. ¿Quieres ser su novia?”.

Por supuesto, fue un matrimonio que siempre llamó la atención. No solo por la rapidez con la cual se casaron, sino también por la información que revelaron muchas personas de su entorno. Fuentes aseguraron que Lisa nunca lo vio totalmente desnudo, ni tampoco a cara lavada. Asimismo, no tenía relaciones con ella si no estaba previamente maquillado. Lisa Marie Presley junto a Michael Jackson, su ex marido.

La propia Presley recordó que Jackson se ponía furioso si ella lo veía sin tener el rostro maquillado. Durante su primera noche juntos, el Rey del Pop le pidió que la habitación estuviera completamente a oscuras. Al terminar, se dirigió corriendo al baño donde pasó 20 minutos. Cuando regresó, había retocado su maquillaje.

Por otra parte, la mujer reveló que la estrella solía pedirle que en la cama solo utilizara joyas caras. También le gustaba disfrazarse y desarrollar distintos juegos sexuales. Ante la prensa, eran un matrimonio que no tenía relaciones sexuales y que mantenía una conducta que se alejaba por completo de lo normal.

Por supuesto, la relación llegó a su fin en medio de tanta polémica y rumores. Al tiempo, Michael Jackson volvió a casarse y tuvo dos hijos con Debbie Rowe. Mientras que Lisa, quien ya había contraído matrimonio antes de su amor con el intérprete, se casó por tercera vez con Nicholas Cage.

Más tarde volvió a intentarlo, y contrajo matrimonio por cuarta vez con Michael Lockwood. Sin embargo, tampoco funcionó.