La periodista Ana Vargas anuncia que venció al cáncer

Luego de ser diagnosticada de cáncer de mama y con todo lo que implica eso, desde tratamientos de quimioterapia hasta operaciones, el año pasado fue uno de los más duros para la periodista Ana Vargas, quien afortunadamente, comenzó el 2023 con una feliz noticia, ya que dio a conocer que ha vencido a esa enfermedad.

A través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje, Vargas celebró con sus seguidores que ganó la batalla al cáncer. "Esta es la sonrisa de una mamá que le confirmaron que ya NO tiene cáncer", escribió la periodista junto a una imagen donde aparece con su hijita.

Ana Vargas junto a su hijita en el momento de dar la feliz noticia.

A pesar de lo difícil que fue transitar con la enfermedad, la cual la obligó a aplazar muchas cosas y proyectos, hoy la comunicadora desteja está sana y así poder recuperar el tiempo y ponerse a trabajar en cuestiones que había dejado de lado para tratarse la enfermedad que padecía.

Ana Vargas volverá a retomar los proyectos que quedaron desplazados.

"Cuando una persona recibe quimioterapia antes de ser operada, ¡el mejor resultado es el que he tenido! Todo el tejido que me quitaron durante la operación fue analizado y en ninguno hubo rastros de cáncer! ¡Es el mejor regalo que me ha dado la vida para arrancar este 2023!", escribió Ana Vargas.

Ana está muy feliz por haber recibido esta increíble noticia, así como también agradecida por la oportunidad de estar viva. Sin embargo, aclaró que todavía se tendrá que someter a algunos tratamientos incómodos para asegurarse que la enfermedad se ha ido para siempre.