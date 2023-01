Galilea Montijo confesó que creyó estar embarazada por este motivo

Durante el show matutino Hoy, la conductora mexicana Galilea Montijo no para de generar popularidad. En esta oportunidad, dejó a todos perplejos cuando confesó que creyó estar embarazada.

Era uno de los grandes momentos de su vida ya que creía que esperaba a su segundo hijo, sin embargo, el motivo de los síntomas era otro.

Ya pasaron un par de años cuando la conductora tapatía vivió esta anécdota que hoy cuenta con gracia. Confesó que llegó a pensar que estaba embarazada esperando a su segundo hijo. Sin embargo, se trataba de un gran cambio no solo en su cuerpo, sino también sobre su vida adulta.

Cabe mencionar que Galilea Montijo este 5 de junio de 2023 celebrará el cambio de década. Cumplirá 50 años, por lo que evidentemente las transformaciones en su cuerpo ya se fueron haciendo evidentes desde hace algún tiempo.

Durante el programa de Televisa Netas divinas, emisión en la que también es conductora, habló sobre estos cambios que sufre cualquier mujer a través de los años. Fue así como confesó con sus compañeras la anécdota de aquella vez que pensó que estaba por tener a un nuevo retoño.

Confundida: creyó que estaba embarazada, pero no

La propia Galilea Montijo advirtió que no le fue nada bien en esa nueva etapa de su vida. Media confundida y con muchos síntomas que nunca había sentido, se le juntó todo. Y es que recordó que dicha situación la vivió justo cuando tuvo su primer contagio de covid-19 y también estaba atravesando el duelo de la muerte de Magda Rodríguez.

“Me fue muy mal ya sabes, el bochorno, era una cosa de 'por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar'; yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora, me da covid, le hablo a mi doctor y le preguntó qué se hace, qué debo de dejar de tomar”.

Galilea Montijo en Netas divinas compartiendo su anécdota cuando creyó que estaba embarazada.

Ante la preocupación que tenía, su médico de cabecera le sugirió dejar de tomar anticonceptivos los siguientes tres meses. Asimismo, pasaba el tiempo y su menstruación aún no llegaba. Ese fue el motivo por lo que justamente se alertó y la llevó a pensar que podría estar embarazada.

Luego, tras descartar la posibilidad de un segundo hijo, Galilea Montijo se sometió a una serie de estudios que confirmaron que se trataba de la menopausia. Cabe señalar que esto lo vivió hace dos años, cuando tenía 47.

Finalmente, la conductora compartió esta anécdota con sus compañeras y lo que más agradece de que haya terminado esa etapa es que ya no tiene que padecer bochornos ni sentir ganas de llorar por todo.