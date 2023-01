Este es el jugador de fútbol que Tom Holland comparó con Hulk y revolucionó las redes

Tom Holland pertenece a la nueva camada de actores de esta generación muy querido y admirado. Cobró rápidamente popularidad al interpretar al nuevo Spider-Man de Marvel y al ponerse de novio con otra de las artistas del momento, Zendaya. En una charla con Son Heung-min, jugador del Tottenham, admitió quién de los jugadores de fútbol que se destacó en el Mundial Qatar 2022 podría ser Hulk, uno de los Avengers originales, y su respuesta fue avalada por su interlocutor. Enterate de quién se trata.

La fiebre de La Scaloneta todavía no baja. A casi un mes de haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar 2022, siguen apareciendo videos vinculados a sus jugadores. El último tuvo como protagonista a Tom Holland en una entrevista previa a Spider-Man: No way home, donde comparó a uno de ellos con Hulk.

Tom Holland tiene a su propio Hulk de la Selección Argentina.

En una charla con Son Heung-min, el jugador del Tottenham (del que Holland es simpatizante), el actor señaló que el jugador más parecido al Increíble Hulk era Cristian Romero. Esto fue después de que el surcoreano señalara a Harry Kane como un posible parecido al personaje de Marvel, a lo que Holland rápidamente intervino con su corrección.

“Hulk es uno de los seres más fuertes en el universo de Marvel. Su fuerza es, discutiblemente, ilimitada, creciendo con su nivel de angustia emocional. Prefiere correr directamente a la batalla aterrorizando a sus oponentes”, señaló Tom Holland, para luego decir: “Te diré quién podría realmente encajar ahí: Romero”.

Tom Holland es seguidor del Tottenham y desea que Kylian Mbappé se una al equipo.

“No quisiera jugar en contra suyo”, aseguró Tom Holland después de que Son le reconociera que conoce a sus compañeros de equipo mejor que él. Durante el Mundial de Qatar, Cuti Romero fue una de las figuras en la defensa de la Selección Argentina junto a Nicolás Otamendi y otra estrella de la Premier League: Lisandro Martínez.

Tom Holland dice que Romero es como Hulk y Son dice que si, que tiene razón. La scaloneta y marvel my two true passions pic.twitter.com/VYoPIfIoe6 — Vicky ? ? ? (@vickytedije) January 9, 2023

Durante una entrevista publicada por LAD Bible, Tom Holland reconoció cuál sería el jugador que le gustaría ver vestir la camiseta del Tottenham. Según reconoció, se trata de Kylian Mbappe, a quien le dijo que tenía que sumarse a su club pero la estrella francesa terminó estallando de risa. En un video que se volvió viral se puede escuchar a Mbappe decirle “imposible” ante la invitación del actor de Marvel.