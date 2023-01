Ella es Monserrat Bernabéu, la ex suegra de Shakira que es nombrada en su nueva canción

Sin lugar a dudas el nuevo tema lanzado por Shakira con colaboración del productor argentino Bizarrap está dando que hablar y mucho. En clara alusión a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, la colombiana se despacha con una brutal tiradera que ha “salpicado” no solo al padre de sus hijos Sasha y Milan, sino también a su actual novia Clara Chía Martí y hasta a Monserrat Bernabéu, su ex suegra.

Entre las tantas frases polémicas que tiene el éxito del momento hay una que hace referencia a la madre de Gerard Piqué. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dice un fragmento de la canción.

Shakira y su ex suegra Monserrat Bernabéu asistían juntas a eventos públicos.

Y es que Monserrat Bernabéu, la ex suegra de Shakira vive muy cerca de la casa de la colombiana y es por ello que gracias a esa frase, la madre del futbolista ahora también se encuentra en el ojo de la tormenta. La abuela de Sasha y Milan, tiene 60 años de edad y es una reconocida especialista en medicina física y rehabilitación. Además, es co-directora de la “Fundación Institut Guttmann”, que se dedica a la neurorrehabilitación y salud cerebral. En esta entidad, Monserrat de desempeñó como Jefa de la “Unidad de Daño Cerebral” entre los años 1997 y 2018.

La relación entre Shakira y su ex suegra era maravillosa.

El abogado y empresario Joan Piqué es el esposo de Monserrat, con quien está casad hace más de 30 años y con quien tuvo dos hijos, Gerard y su hermano Marc. Cabe destacar que el padre de Monserrat, Amador Bernabéu, durante varios años fue directivo del FC Barcelona, donde Gerard Piqué triunfó como futbolista.

Lo cierto es que durante los años que Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos, la relación entre su suegra en aquel entonces y la colombiana, era maravillosa, e incluso se las vio en numerosos eventos juntas. Asimismo, en una oportunidad, la Doctora Bernabéu se deshizo en halagos para con la cantante en una entrevista con la revista “Vogue”.

"Es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores que además resulta ser la segunda mujer más importante del mundo del espectáculo. Yo la encuentro una persona fascinante", dijo la Dra Bernabéu en aquel momento.

Algunos medios españoles aseguran que el cambio de actitud de la cantante para con su ex suegra se dio cuando Bernabéu le dio la bienvenida a Clara Chía, con quien incluso se la vio hace unos días tomando unas vacaciones familiares junto a su esposo Joan Piqué y su hijo Gerard. Cabe recordar que Monserrat habría declarado en una oportunidad que Clara Chía Martí era “una joven educada y cariñosa”.