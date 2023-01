Con un look elegante y nostálgico, Taylor Swift volvió a enamorar a sus fans al aparecer por sorpresa en un show en Londres

En tiempos en donde el mundo se encuentra conmocionado después de la tiradera de Shakira con el productor Bizarrap hacia su ex pareja, Gerard Piqué, entramos en duda de quién es la verdadera reina de dedicarle canciones a antiguos novios: Taylor Swift o la colombiana. Pero de lo que sí estamos seguros es que la oriunda de Pensilvania no pierde su toque original para seguir siendo la número uno sobre el escenario con looks tan sencillos como elegantes que todos nos morimos por copiar.

Fue una verdadera sorpresa lo que se vivió el jueves por la noche en Londres porque no lo vimos venir: la cantautora apareció sobre el escenario en pleno concierto de The 1975 como invitada especial. Además de encandilar a un público que cantaba eufórico, las imágenes del estilismo que escogió para interpretar por primera vez en vivo Anti-Hero nos han enamorado.

Taylor ha recogido su larga melena rubia en dos pequeños y adorables moños bajos, uno a cada lado. Podemos comprobar que el paso previo ha sido hacer una raya en el medio y trenzar el pelo, para después retorcerlas sobre sí mismas hasta formar unos moñitos redondos. Por supuesto, Taylor ha conservado su característico flequillo suelto y perfectamente alisado, con lo que combinaba un aspecto elegante, pero ligeramente despeinado al soltar algunos mechones.

Este moño es mucho más sencillo de lo que parece: el truco está en asegurarse de que nuestros moños quedan a la misma altura, simétricos. El resto del peinado podemos hacerlo más o menos despeinado, según el gusto y estilo de cada persona, aunque sospechamos que una de las claves para que quede tan ideal es tenerlo ondulado y no alisado.

Su look ha demostrado que sigue siendo la reina de los Easter Eggs, y es que ha combinado elementos característicos de sus antiguas eras, luciendo un vestido resplandeciente (muy ‘Bejeweled’) que evocaba a su primer tour con Fearless, combinado con un recogido propio de sus discos más indie y folk. No vamos a negarlo, apenas han pasado unas horas desde que las imágenes se han compartido en redes sociales y ya queremos probar cómo nos queda este peinado.

Si pensábamos que el tirante clean look había revolucionado la forma de peinarnos, quizá va siendo hora de replanteárnoslo y apostar por otros algo más cómodos, pero más originales y con un toque de nostalgia, algo de lo que ya venían avisando las virales trencitas de Merlina Addams.