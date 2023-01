Tristeza absoluta: falleció Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley, tras sufrir un paro cardíaco

Las vueltas de la vida a veces son tan sabias que sorprende y hasta nos llegamos a preguntar si las cosas no suceden por obra divina o realmente el destino está planificado. El martes pasado se celebraron los populares Golden Globes, una de las grandes fiestas de la industria del entretenimiento y allí estuvo Austin Butler para recibir su merecido premio por la interpretación brillante de Elvis Presley. A su lado, apoyando al actor, se encontraba Lisa Marie Presley, la única hija del Rey del Rock and Roll que celebró al galardonado y hasta se tomó fotografías con él. Dos días después todo se complicó, y el resultado final es fatal.

La artista originaria de Memphis, Tennessee, Lisa Marie Presley murió a los 54 años. La cantante e hija única de Elvis falleció de un paro cardíaco, según los reportes. A través de redes sociales, su propia madre, Priscilla Presley informó cuando su hija fue llevada de urgencia al hospital: "ella está recibiendo el mejor tratamiento. Por favor ténganla a ella y a la familia en sus oraciones. Sentimos todas las oraciones de todo el mundo".

Lisa Marie Presley falleció a sus 54 años de edad tras sufrir un paro cardíaco.

Algunos medios de Estados Unidos, como TMZ informaron que la familia Presley estaba conmocionada y devastada por "la trágica muerte de su amada Lisa Marie" y se mostraron agradecidos por el apoyo, pero también solicitaron privacidad durante este momento. Tan solo el martes de esta semana, la intérprete de Idiot, Dirty Laundry, Over Me y So Lovely se había presentado en los Premios Globos de Oro 2023, cuando Austin Butler ganó un galardón por su interpretación del Rey del Rock and Roll en la cinta Elvis.

TMZ citó a una fuente cercana a la familia y aseguró que la cantante fue encontrada inconsciente en su habitación, tras lo cual el ex marido de Lisa, Danny Keough, le realizó RCP mientras llegaban los paramédicos. Los profesionales habrían realizado resucitación cardiopulmonar el jueves en la casa de la artista, ubicada en Calabasas, California, antes de ser trasladada al hospital.

La cantautora estadounidense fue hija de Elvis y Priscilla Presley. Además, fue propietaria de Elvis Presley Enterprises hasta el 2005, cuando vendió el negocio. En 2003 lanzó su primer álbum To Whom it May Concern y le siguieron dos producciones más, aunque desde el 2012 no había lanzado discos nuevos.

Lisa Marie Presley fue única hija que tuvieron Elvis Presley y Priscilla Presley.

La cantante se vio en medio de los reflectores no solo por su trayectoria y herencia musical, sino también por sus matrimonios con otras celebridades, entre quienes destacan Michael Jackson y Nicolas Cage. Lisa también operaba la propiedad Graceland, de Elvis en Memphis. En las redes sociales acumulaba aproximadamente 551,000 seguidores y siempre fue una artista muy querida por sus colegas y por los fans.