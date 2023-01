Tras enfrentar un complicado cuadro de salud, el padre de Shakira reapareció

El 2022 fue un año bastante difícil para Shakira y toda su familia. No sólo por la dura separación que tuvo que enfrentar tras 12 años de estar en pareja con Gerard Piqué, el ex futbolista del Barcelona, sino por los cuadros complicados de salud en los que su papá, William Mebarak, estuvo envuelto. Luego de una fuerte caída que tuvo en mayo del año pasado, volvió a hospitalizarse en reiteradas oportunidades y esta situación atrasó la mudanza de la cantante y sus hijos a Miami. Sin embargo, Mebarak acaba de ser visto en las calles y esto le dio un poco de respiro a los fanáticos de la artista y a todos sus seguidores.

Luego de que hace unas semanas trascendió que el papá de Shakira había sido hospitalizado nuevamente, parece ser que las noticias son contrarias y positivas para él y la cantante. Tras la caída que William Mebarak sufrió en mayo de 2022 han sido varias las ocasiones que ha tenido que ingresar al hospital debido a que el accidente le provocó un traumatismo craneoencefálico del que todavía arrastra secuelas y debe acudir a revisarse y hacerse estudios seguido para mayor control.

William Mebarak, el papá de Shakira, reapareció luego de su complicado cuadro de salud.

Sin embargo, a dos meses de no aparecer en público, el papá de la colombiana fue captado al lado de su hijo Tonino y otros familiares en la parte delantera de un coche. De acuerdo con el medio español Europa Press, el escritor y periodista estadounidense salió de su casa, en Barcelona, para asistir a una revisión médica en el Centro Médico Teknon, donde permaneció por espacio de dos horas para después regresar.

William Mebarak se muestra de mejor humor pero con observaciones médicas constantes.

A primera vista, se lo pudo observar cansado, y aunque los periodistas le pidieron alguna declaración acerca de su estado de salud, no accedió. Hace unas semanas trascendió que Shakira no podrá mudarse a Miami, Florida con sus hijos hasta que su papá esté en mejores condiciones de salud. Tiene 91 años y los médicos le aconsejaron a la intérprete de Monotonía que un viaje tan largo no es lo ideal, al menos, en estos momentos.

Por su parte, Shakira acaba de lanzar junto al productor Bizarrap, la Music Session #53 que ya lleva 65 millones de reproducciones y es un fuerte palo a Gerard Piqué por su infidelidad con Clara Chía, motivo de su separación tras 12 años de estar juntos, una canción pegadiza en la que no hay indirectas, sólo goza de estrofas directas y picantes contra la pareja.