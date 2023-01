Qué enfermedad que padece Melanie Griffith hace décadas

Melanie Griffith tuvo su boom en la industria cinematográfica de Hollywood en los '90, como parte de una década en la que su talento se conjugó con una serie de proyectos muy importantes que hicieron crecer su carrera. Sin embargo, lo que muy pocos sabían es la enfermedad que padece desde hace tanto tiempo.

Y es que, más allá de la exposición que logró a través de sus trabajos y películas, en el último tiempo se ha dado a conocer una cruel enfermedad contra la que Griffith combate desde hace ya más de dos décadas.

Tiempo atrás, Melanie Griffith se abrió para contar la enfermedad que padece desde hace años.

La actriz desveló de forma sorpresiva en unas charlas organizadas por Women’s Brain Health Initiative en Los Ángeles en 2018 que sufría epilepsia.

Griffith narró en estos encuentros que los ataques epilépticos más graves que había sufrido durante los últimos años coincidieron con situaciones de estrés que vivió durante su matrimonio con Antonio Banderas. Según cuenta, enseguida se dio cuenta que algo estaba sucediendo con ella.

"Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando volví a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años", reveló Melanie en aquella charla.

Todo estuvo aparejado al modo de vida que llevaba, con sus labores profesionales, sus tres hijos y el conciliar su vida pública con su terreno más privado. Todo esto parece haber generado estos problemas de salud, afectando su mente y traduciéndose en esta afección.

Melanie Griffith dijo que comenzó a mejorar de su afección al tomar medicación luego de divorciarse de Antonio Banderas.

Lo más particular de su testimonio llegó cuando comentó que en la actualidad se encontraba mucho mejor, justo después de separarse de Banderas: "Me he estado medicando durante estos últimos cuatro años y no he vuelto a tener otra convulsión tan fuerte, en este periodo también me he divorciado, que creo que fue la verdadera cura para mí", dijo.

Estas declaraciones contra Banderas tuvieron una fuerte repercusión, lo que obligó a Melanie a aclarar que lo dicho sobre lo sano que fue su divorcio del actor no fue más que una broma que se le fue de las manos. Sin embargo, más allá de los motivos que la llevaron a padecer esta afección, lo importante es que desde hace años la estadounidense lleva cuidándose contra este serio trastorno cerebral que genera convulsiones y sobre el cual hay que prestar mucha atención.