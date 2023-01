Kate del Castillo: “no hago ningún proyecto si no me da temor”

Desde que comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo cuando tenía solo seis años de edad en la película “The Last Espcape”, Kate del Castillo ha construido una carrera profesional llena de éxitos. Enmarcado en su trayectoria de más de cuarenta años, sin lugar a dudas uno de los productos más populares que protagonizó fue la serie “La Reina del Sur” basada en el libro del mismo nombre escrito por Arturo Pérez-Reverte.

Ahora, Kate afronta un nuevo desafío, y es el de interpretar la versión moderna de un clásico de la literatura. Se trata de “Anna Karenina” de León Tolstoi que, con el título de “Volver a caer” se estrenará por la plataforma “ViX+”.

Kate del Castillo lleva más de cuatro décadas de carrera artística.

En una reciente entrevista para el medio “People en Español”, la actriz habló sobre que tiene en cuenta a la hora de encarar un nuevo trabajo. "No hago ningún proyecto si no me da temor. Necesita ser un proyecto que sea un reto para mí algo nuevo donde me saque de mi zona de confort. Me llena de emoción que podamos interpretar desde un punto de vista más moderno un clásico de León Tolstoi", dijo Kate del Castillo.

Asimismo, Kate se refirió sobre los desafíos que tuvo que enfrentar para lograr sacar el papel de Ana Montes de Oca. "Llegué a lugares muy obscuros durante la filmación. Llegar a entender una depresión a ese nivel fue muy duro", explicó. "Yo quería salvar a Ana pero ella no se dejó. Es como ver un problema de lejos pero que te afecta en lo más profundo", expresó la también productora.

Kate del Castillo es una de las figuras del espectáculo con mayor personalidad.

Por otra parte, Kate del Castillo habló sobre el viaje de autodescubrimiento que realiza el personaje que interpreta la actriz, cosa que la sociedad no acepta. "Desafortunadamente los cambios más que en historia fueron en época, es increíble cómo seguimos en un mundo machista donde la mujer es acusada y juzgada por tener una relación extra marital, mientras que al hombre no. Hablamos de baby blues que antes no tenía nombre y simplemente se decía que las mujeres enloquecían. Depresiones, Bulimia, etc., no tenían nombres ni se trataban. Es un riesgo y un reto enorme tratar un clásico de forma moderna. Es una gran adaptación de nuestras escritoras", advirtió Kate.

“Volver a caer” tiene fecha de estreno el próximo 20 de enero de 2023 por la plataforma “ViX+”. En la producción, Kate del Castillo comparte créditos con los renombrados actores y actrices Rubén Zamora, Martín Altomaro, Edwarda Gurrola, Lucía Gómez Robledo y Daniel Tovar.