Ben Affleck con las manos en las donas: de actor a empleado de Dunkin’

Si hay una profesión que le gana al resto por su carácter multifacético, esa definitivamente es la actuación. Ben Affleck, como el resto de los actores, están acostumbrados a ponerse todo el tiempo en la piel de distintos personajes, por eso, no le resultó nada difícil hacerse pasar por un empleado de la popular franquicia vendedora de donas, Dunkin’. El artista apareció en la ventanilla del autoservicio repartiendo pedidos a los clientes y alegrándoles un rato el día. ¿Vos que harías si sos atendido por el intérprete de Batman?

Ben Affleck pasó su mañana difundiendo su amor por Dunkin' desde una ventanilla de autoservicio en Medford, antes de entregar golosinas de la cadena de donas a una estación de bomberos local. Después de sorprender a los fanáticos el martes cuando les entregó su café y pasteles, se vio al ganador del Oscar, de 50 años, disfrutando de una dona de chocolate. Mientras aún lucía una camiseta de America Runs on Dunkin' debajo de un abrigo negro, Ben llevó varias cajas de donas y varias bebidas con cafeína a los socorristas.

Ben Affleck cambió de profesión por un día para vender donas.

Un equipo de cámaras lo siguió mientras repartía cafés helados y hablaba con los bomberos que trabajaban en Medford, a unas cinco millas de su ciudad natal de Cambridge, Massachusetts. Todo es parte de un anuncio y según los informes, Affleck estuvo "muy involucrado en el comercial cuando presentó el guión que dirige y protagoniza".

"Ben ama a Dunkin' desde hace años y esta asociación no podría ser más perfecta. Ha estado muy involucrado con todo el proceso y está emocionado de que todos lo vean", explicó una fuente cercana al actor a Entertainment Tonight (ET).

Se vio muy animado y comprometido a Ben Affleck trabajando en Dunkin'.

Otro informante señaló: "Ben está entusiasmado y ha estado muy interesado en la campaña y el comercial. Es realmente divertido y carismático. Ha estado haciendo reír a todo el mundo en el set". Su esposa, Jennifer Lopez, piensa que el proyecto es "increíble y ha sido de gran apoyo".

Mientras filmaba el comercial, la estrella de Gone Girl pagó las bebidas de los clientes a los que atendió. Una mujer, llamada Lisa Mackay, le dijo a ET que estaba "sorprendida y nerviosa cuando" cuando Affleck tomó su pedido. "Le di $10 y él me los regresó y me entregó mi café helado. Era súper amable, muy divertido y guapo", aseguró efusivamente.

"No vi a J.Lo, pero escuché que estaba adentro", agregó la afortunada clienta. Una vez que terminó el comercial, Affleck fue visto adentro con su esposa, de 53 años, quien lo abrazó detrás de la caja registradora mientras agradecía a los empleados por mostrarle el funcionamiento de la tienda.

Ben Affleck estuvo acompañado por Jennifer Lopez en su nuevo trabajo de repartidor de pedidos.

La intérprete de Let's Get Loud vestía una chamarra acolchada blanca y tomaba un café helado con crema batida. El comercial podría planearse para el Super Bowl, que es cuando las celebridades obtienen grandes cheques de pago para vender productos durante el día más importante del año en el futbol americano.