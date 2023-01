Amor e iniciativa: Camila Cabello reveló sus deseos para el nuevo año

Cuando la idea nace desde lo más adentro de tus entrañas, parece un sueño demasiado lejano e imposible de alcanzar. Sin embargo, muchas artistas latinas demostraron que es posible triunfar en la industria de la música en Estados Unidos como Christina Aguilera o Jennifer Lopez. Sólo hay que trabajar duro, tener paciencia y no dejar que nadie te diga que ‘no lo conseguirás’. Camila Cabello comenzó su recorrido de la mano del conjunto Fifth Harmony para luego animarse a transitar sola ese camino cargado de incertidumbre y altibajos para dar el golpe triunfal.

La cantante Camila Cabello afronta la llegada del nuevo año con muchas ganas de seguir evolucionando tanto a nivel personal como profesional. En lo que respecta a su vida privada, la intérprete de origen cubano dejó claro en su última aparición pública su deseo de conocer gente nueva que le resulte inspiradora y le ayude a crecer en todos los sentidos, ya sea en calidad de amigos o como potenciales intereses amorosos.

Camila Cabello reveló sus deseos para el 2023: amor y nuevas experiencias.

La diva de la música quiere sacar el máximo partido a todo lo que le rodea y disfrutar de toda clase de "nuevas experiencias" con sus más allegados, sus amigos de toda la vida y también los recién llegados. "Tengo ganas de conocer gente, de hacer nuevos amigos y vivir nuevas experiencias. Y no creo que tener nuevas citas sea algo muy diferente", reveló Camila en conversación con la revista People.

La ex integrante del ya desaparecido quinteto Fifth Harmony también ofreció algunos detalles sobre las cualidades que más valora en los demás. Más allá de la naturaleza de la relación, a la artista de 25 años le encanta rodearse de personas autosuficientes y proactivas, que muestran entusiasmo e iniciativa a la hora de resolver los problemas y "hacer del mundo un lugar mejor".

Camila Cabello desea rodearse de gente con iniciativa y proactividad.

"Me gusta la gente que no delega en los demás para hacer de su entorno, o del mundo, un lugar mejor. Yo soy de esas personas que ve un problema y dice: 'Tengo que hacer algo para solucionarlo'", asegurado en la entrevista. En la conversación no hizo referencia a su famoso ex novio Shawn Mendes, con el que puso fin a su historia de amor en noviembre de 2021 y junto al que, supuestamente, sigue gozando de una estrecha amistad.