Shakira le dijo Clara-mente de todo Gerard Piqué y se viralizó en la red

Shakira lanzó junto al productor y dj argentino Bizarrap la sesión 53 una canción que en pocas horas ha cosechado más de 25 millones de reproducciones en YouTube. El tema musical que lanzó la cantante nacida en Barranquilla es un resumen sobre todo lo vivió durante el año pasado cuando terminó su relación con Gerard Piqué.

La letra de la canción de Shakira en pocos minutos se viralizó en la red por el mensaje de la misma contra su expareja y su actual novia. La artista colombiana supo canalizar en algo positivo todo lo mal que la pasó con la escandalosa separación de Gerard Piqué. Además en parte de la canción también se acordó de Clara Chía Martí, actual pareja del exjugador y de su exsuegra.

La letra de la canción de Shakira comienza directamente con un fuerte golpe al corazón cuando dice que: "Tanto que te las dabas de campeón. Y cuando te necesitaba. Diste tu peor versión". Desde el principio la popular latina dejó en claro que la relación entre estaba totalmente destruida.

En otra parte de la canción que lleva tan solo 11 horas de publicación, Shakira mencionó varios problemas que le trajó su relación con Gerard Piqué. Algunas de las frases sobre ello fueron: "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura".

Una de la comparaciones con la que despotrico Shakira a la novia de Gerard Piqué

Sin embargo el momento más importante de la viralizada canción llegó cuando Shakira mencionó indirectamente a la actual novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tu".

Shakira rompió el silencio y se desahogó sin dejar nada al azar. Este tema musical tiene todo para ser uno de los más escuchados del año. Una vez más la intérprete de la canción "Te felicito" demostró que es una de las cantantes más talentosas del mercado, ya que siempre se ha adaptado a los nuevos estilos musicales.

Lo cierto es que Shakira le dijo al mundo lo que realmente vivió con Gerard Piqué y dejó en claro que no la pasó para nada bien. Sin embargo, una vez más, la bella artista demostró que cuando más mal la está pasando, más fuerte se hace y canaliza todo eso para tener un nuevo éxito mundial.